Luis López Marcano: Convengo con Nicmer Evans condiciones electorales se pelean»

REPORTE CONFIDENCIAL.- «Convengo con el amigo Evans en cuanto a que las condiciones electorales se ganan peleando por ellas». La afirmación corresponde Luis López Marcano, ex candidato a gobernador del estado Nueva Esparta.

«No hay otra forma de alcanzar libertades que no sea» pegados de la hebilla» del adversario, peleándoles palmo a palmo y milímetro a milímetro. No dejarlo respirar». El dirigente del Movimiento Insular hace sus afirmaciones de forma enfática. «No he conocido ninguna lucha que haya logrado el éxito quedándose en casa, pero tampoco podemos poner nuestras espaldas para que la utilicen de alfombra. Nuestro compromiso debe ser cohesionarnos todos en uno solo equipo, manteniendo cada organización su estructura y funcionar como un sólido bloque democrático» Señala quien también fuera Secretario Regional de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD)

«Estando todo el sector democrático cohesionado se impone una estrategia común que desde ya debe comenzar a diseñarse. Concretada la estrategia comenzar su ejecución con necesaria evaluación semanal Esto es un papel de trabajo que debe servir para que comencemos a encender la luz en este mar de tinieblas.» Término diciendo López Marcano.

