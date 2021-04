NBA: Stephen Curry pierde el control ante los árbitros

La estrella de los Golden State Warriors, Stephen Curry, muestra su rabia y se enfada después de que los oficiales de la NBA no llamaran descaradamente a los Nuggets en una jugada.

Stephen Curry es, sin duda, el mejor tirador de todos los tiempos y uno de los mejores jugadores que jamás haya atacado. Pero, a pesar de su grandeza, el Chef Curry también es conocido por su humildad. Rara vez ves a la estrella mostrando una cantidad extrema de emoción en la cancha.

Sin embargo, hay momentos en que la frustración del jugador finalmente se desborda, y con razón. Para un jugador que recibe tantas faltas mientras dispara desde más allá del arco, rara vez los árbitros lo reconocen. Esto ha llevado a algunos defensores a creer que pueden salirse con la suya e incluso le han quitado habitualmente el espacio de aterrizaje de Stephen Curry.

Aqui el video:

Steph was heated at the refs after not getting a foul call while shooting a three 😬

(via @NBCSWarriors)pic.twitter.com/qFsTG5AaE6

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 24, 2021