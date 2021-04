Perú | Carnecitas (24/04/2021)

Alertan que nuevo reglamento del Sector Hidrocarburos eliminaría Áreas Protegidas / La organización peruana Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) alertó al gobierno del presidente Sagasti, al Congreso de la República y las organizaciones ambientales de la Amazonía, que la propuesta del nuevo reglamento del Sector Hidrocarburos pondría en riesgo la existencia de las Áreas Naturales Protegidas-ANP, al abrir la posibilidad de que se realicen actividades de perforación en estos lugares en busca de hidrocarburos, lo que está taxativamente prohibido por las leyes ambientales peruanas.

Reservas Pacaya Samiria y Yanesha en peligro

Concretamente, DAR señaló que el proyecto de reglamento, su artículo 178.2, tiene nombre propio al autorizar perforaciones en las ANP que colindan y/o se superponen con los Lotes petroleros 95 y 107 de hidrocarburos, y afectar a la Reserva Nacional Pacaya Samiria y la Reserva Comunal Yanesha, que como es público, juntamente con la Reserva del Manú, son las reservas emblemáticas más importantes del mundo.

Contradice a la Ley

El mencionado artículo, explica DAR, abre la posibilidad de actividades de perforación en esas áreas reservadas” en los casos de que un yacimiento se extienda en forma continua fuera del lindero del Área de Contrato hacia otras áreas adyacentes sin contrato”, lo que entraría en contradicción con la Ley N° 206221, Ley orgánica que norma las actividades de hidrocarburos en el territorio nacional y autoriza a perforar únicamente en los territorios de sus contratos.

Tergiversa remediación

DAR alertó asimismo de otra propuesta del nuevo reglamento del sector Hidrocarburos que elimina sin ningún sustento el capítulo ambiental del reglamento vigente, con lo cual dejan sin lugar las medidas de largo alcance para proteger las poblaciones vulnerables. Además, dice, establece un concepto de “remediación superficial” que no obliga

a las empresas a recuperar los ecosistemas impactados.

Ávila ya no se abstuvo

Un hecho novedoso en la votación por unanimidad de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que destituyó al fiscal supremo, Tomás Gálvez Villegas, es que incluyó el voto del integrante Henry Ávila, luego de que este en la anterior votación del mes de marzo se abstuvo de hacerlo. Ávila en su dictamen de destitución lo acusó de vinculación con “Los Cuellos Blancos del Puerto, al haber solicitado al exjuez supremo César Hinostroza revisar el caso de un rondero acusado de tráfico ilegal de armas.

Domingo otra vez procesado

Otro fiscal que la está viendo verde es el miembro del Equipo Especial Java Jato, José Domingo Pérez, a quién la Oficina de Control Interno del Ministerio Público le abrió una tercera investigación, tras una queja del partido Fuerza Popular, que lidera la candidata presidencial, Keiko Fujimori, por haber dispuesto el cierre de la investigación que se le sigue al partido y a su lideresa, pese a que aún debían realizarse diligencias solicitada y programadas.

Castillo, según Levitsky

El politólogo de la Universidad de Harvard, Steven Levitsky, conocido por sus evaluaciones de la situación política de la sociedad peruana, expresó ayer que Pedro Castillo, rival de Fujimori, no otorga certezas respecto de lo que haría de llegar al poder. “Sería, creo, más débil que un presidente Chávez, un presidente Correa o Morales. No tiene un partido fuerte, no va a ser muy popular, la economía está muy mal y es muy diferente que Evo y Correa y parece que los militares no estarían con él”, dijo.

Lo que Keiko tiene que vencer

Respecto a Keiko Fujimori, rival de Pedro Castillo, en el actual escenario electoral, el politólogo Levitsky consideró que aún tiene un gran antivoto o una impopularidad que debería vencer cuanto antes, lo que explicaría los mejores índices porcentuales de su competidor. El analista advirtió que parte de este antivoto estaría vinculado al desempeño de su partido en el 2016, cuando según Levitsky, se dedicó a buscar tumbar el Gobierno.

“Lapicito” de malas

El candidato del “lapicito”, Pedro Castillo, no pudo culminar ayer su mitin de Chimbote, porque sus partidarios incurrieron en una aglomeración desmedida, sin respetar la distancia social y las normas de prevención anticovid, ante lo cual, el Ministerio Público procedió a suspender la actividad. No es la primera vez que la Fiscalía suspende un evento del candidato, anteriormente ocurrió en Huaraz, donde igualmente su evento no cumplió con las medidas de bioseguridad impuestas por el MINSA.

Pacientes covid sin fármaco

Familiares de pacientes graves por covid 19 internados en los hospitales de ESSALUD denunciaron el agotamiento del fármaco Colistina 150 mgr., requeridos para la recuperación de sus seres queridos que se encuentran entubados y que la actual administración los obliga a buscarlo en farmacias privadas donde lo venden a precios prohibitivos. El fármaco es ofrecido en clínicas privadas al precio estratosférico de S/ 800.00 la unidad. ¿Lo sabe la presidenta ejecutiva, Fiorella Molinelli?

La entrada Carnecitas (24/04/2021) se publicó primero en La Razón.

Por: La Razon

Autor: Redacción La Razón 2

Fecha de publicación: 2021-04-24 04:36:20

Fuente

Apóyanos Compartiendo :