Adriana Azzi: Horóscopo semanal del 25 de abril al 1 de mayo de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en la semana del 25 de abril al 1 de mayo de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Novedades.

Número de suerte: 1152

Se abren nuevos horizontes. Durante un encuentro en un restaurante conoces a alguien especial. Molestia en un ojo. Cambios inesperados. Tu vida productiva se activa. Tendrás la fortaleza para enfrentar lo que sucede. Alegrías con niños. Sueño revelador con una mujer. Recibes algo en tus manos que te produce una alegría. Cambia la rutina, deja de estar en tu casa. Hecho curioso con una cartera o billetera. Asunto con una factura con la que no estarás de acuerdo. Nuevos sitios, nuevas personas.

#TRABAJO: Te citan para evaluar un proyecto que será tuyo. Necesitas descansar. Corrige errores y retrasos. Hecho curioso con persona con cabello o atuendo en la cabeza muy llamativo.

Salud: dolor de espalda. Aumenta tu consumo de vitamina C. Un masaje sería ideal.

#Amor: Busca la vida espiritual te ayudará. Has lo correcto en tu vida amorosa. Te dirán que no quieren perderte.

#PAREJAS: Sientes que trabajas mucho y ganas poco. Pondrás el empeño en algo que buscas. Tu pareja se mostrará preocupada por un familiar. Asunto con un seguro.

️#SOLTEROS: Personas en grupo reclamando algo y tu estarás con ellos. Hermano, amigo o primo te cuenta un problema preocupante.

#MUJER: Mujer esotérica o maestra te dan consejos muy sabios. Te levantas en salud. Evaluarás la situación psicológica de un hijo/a. Molestia con un zapato. Decidida a hacer algo con tus labios. Almuerzo en un restaurante entre amistades.

#HOMBRE: Estarás en búsqueda de la seguridad en lo económica. Te ganas un dinero. La lucha continúa. Descubres una mentira que te asombrará. Reclamas un faltante de dinero

#CONSEJO: Es hora de asumir nuevos retos y confiar en tu gran capacidad para avanzar.

Tauro

Palabra clave: Reubicación.

Número de suerte: 1205

Rompes con ataduras y pasas de una situación destructiva a una constructiva o de estar inactivo a una actividad vertiginosa o desafiante. Notarás que las situaciónes pendientes por solucionar evolucionan a favor. Es bueno que guardes suficiente energía porque se aceleran nuevas actividades y acontecimientos. Un nuevo orden y equilibrio. Cambio de actividad. Nuevos temas que podrás atender si te organizas. Viajes o traslados de ida y vuelta. Recibes un sobre o invitación que no lo podrás creer. Compras ropas o enseres para el hogar. Episodio curioso con pizzas o en una pizzeria. Inesperado acontecimiento donde tendrás que alterar tu agenda para verte con alguien o hacer diligencias. Fin de una etapa de problemas o sacrificios. Personas alejadas retornan. Debes elegir entre dos proyectos. Paz mental. No hagas promesas que no vas a cumplir. Sales victorioso en un emprendimiento

#TRABAJO: Buenas noticias. Deja de ser posesivo y estar en conflicto con los demás. Debes perdonar a alguien.

#SALUD: Masaje anti estrés. Asunto pendiente con los dientes.

#AMOR: Visitante que viene de lejos. Cuidado con relaciones múltiples. Algunos desacuerdos se solucionan. Arreglos y acuerdos. Busca tu parte espiritual.

#Parejas: No quieres lo que te están ofreciendo. Debes tomar una decisión. Cuidado con el dinero que estas gastando. Pareja de conocidos tramposos y codiciosos.

#SOLTEROS: No te desesperes, todo termina y se soluciona. Te cancelan un dinero que te deben.

#MUJER: Te propones aumentar tus ingresos con una actividad alternativa. Busca a una antigua amiga para que te haga un favor. Venderás algo valioso para invertir el dinero. Decides ocuparte más de ti.

HOMBRE: Deseas que el tiempo pase más rápido para ir a un lugar. Conocerás un nuevo lugar muy especial. Los días de amargura quedan en el pasado. Hecho curioso con un pez

Viaje por negocio o trabajo pero tardarás en llegar a tu casa. Cambios en lo laboral.

#CONSEJO: Te llegó el tiempo de evaluar los problemas del pasado, superarlos y apostar por un mejor futuro.

Géminis

Palabra clave: Novedad

Número de suerte: 7659

Estás a punto de entrar a una fase nueva de tu vida. Lo inesperado sucede y tendrás que tomar nuevas decisiones o medidas.

Lo mejor será adaptarse a los cambios que vives porque si pones resistencia te agotarás. Un debate o entrevista muy intensa. Un extraño a tu lado que no te dá seguridad. Nuevas aperturas. Atención con los neumáticos de un carro. Te desahogas con alguien de mucha confianza y le confiesas tus inquietudes. Botas cosas viejas y que no usas. Contacto con diseñadores de moda. Buscarás una pieza de algo para arreglar un aparato. Estarás en desacuerdo con un escrito o una firma. Saldrás de una duda y tomarás una decisión que implica arriesgarte con algo. Mujer de cuidado cerca de ti . Paseo especial. Todas las cosas serán posibles.

#TRABAJO: Optimismo. Mensaje que recibes donde tendrás que ir a una reunión no planificada. Cambios de lugar o de oficina . Nueva gerencia o cambio de un ministro, jefe o coordinador.

#SALUD: Controla el nerviosismo.

#AMOR: Emoción por un encuentro o descubrimiento de algo bueno relacionado con tu pareja. Un mensaje de texto que te sorprende. Se puede presentar una aventura sexual. Pasarás un día divertido entre amigos. Asunto con un chef. Una boda.

PAREJAS: Llamadas por algo que estas esperando. Buenas noticias. Concretas algo en una amena conversación. Una casa más económica pero que está más lejos.

#SOLTEROS: Lleva la vida con más calma. Hombres de poder y reuniones a tu favor. No te desgastes y no trabajes de más. Asunto con una llave

#MUJER: Un hombre parado frente a una puerta te sorprende. Una cartera muy especial. Interés por comprar ropa interior bonita y cómoda. Un documento con el que culminas algo. Un sobre muy importante.

HOMBRE: Cambios en tu estilo de vestuario. Hecho curioso con una maleta. Algo que verás caer desde arriba o en el cielo algo llama tu atención. Liberación. Una renuncia.

#CONSEJO : A veces hay que arriesgarse para conseguir lo que se desea.

Cancer

Palabra clave: Armonía

Número de suerte: 6809

Nuevas emociones y experiencias te esperan en los próximos días. Sientes una extraña sensación de que algo importante va a pasar. Cautela en calles o cruces de semáforos. Pides a las fuerzas espirituales lo que quieres lograr.

Logras ayudar a alguien conocido pero cuidado, la mejor ayuda consiste en enseñar a pescar. Una ropa nueva y un peinado. Nueva habitación. Buscas tus objetivos con inventiva y entusiasmo. Una oportunidad excitante. Los amigos se te acercan . Un viaje en grupo. Visitarás o ayudarás a una persona quebrantada de salud. Alguien te espía o te busca a través de las redes.

#TRABAJO: Apertura a nuevas estrategias. Mejor para trabajos intelectuales que físicos. Mujer muy atractiva te apoyará o te conectará con alguien importante. Te devuelven algo, lo arreglas y luego es aprobado.

#SALUD : Visita médica. Equilibrio emocional.

Mantén la mente abierta para que puedas aprender sobre la relación entre tu cuerpo y tus emociones.

#AMOR Reubicación. Atracción. Las primeras etapas de una relación. Fin de hostilidades. Expareja con un problema. Equilibrio al dar y al recibir. Prestarás un servicio humanitario o social para ayudar a un grupo de personas.

#PAREJAS Fin de conflictosy pleitos. La exploración de nuevos espacios de comunicación. Comprometerse con una meta conjunta traerá buenas energías a la relación. Reconciliación.

#SOLTEROS Tomas una decisión importante. Compras y diligencias urgentes. Un tema acerca de la «libertad de expresión». Chill your mind !

#MUJER Salidas, reencuentros. Compras poco pero es fabuloso. Aclaras algo del pasado con un hombre mayor. Asuntos físicos, deseos, ansias de amor. Una noche con la energía dirigida hacia proyectos valiosos. No desestimes que a través de la familia o de contactos familiares se pueden lograr muchas cosas.

#HOMBRE: Harás un contrato o lograrás acuerdo. Amor y apego al hogar. Vences en una situación que te desequilibraba. Asistes a una reunión con un grupo para planificar una estrategia. Evita ser víctima de fraudes o pérdidas.

#CONSEJO: Lograrás más a través de la conciliación.

Leo

Palabra clave: Habilidad

Número de suerte: 0158

Es el momento de asumir nuevos compromisos y de tomar el control orientándote hacia nuevos retos y proyectos. Pon atención a tus palabras. Logras quitarte un peso o deuda de encima. Cambio de look. Te invitarán a un sitio donde te conviertes en el centro de atención. Buscas personas para que trabajen contigo en un proyecto. Algo que te alegra la vida se manifiesta ésta semana. Las moscas se atraen con miel no con vinagre, recuérdalo. Es primavera, no lo dejes pasar para enamorarte, reencontrarte y vibrar.

#TRABAJO: Debes transmitir claridad, no dejar lugar a las dudas. Alguien sale de tu trabajo en malos términos. Laboras en dos cosas a la vez. Aumenta un ingreso. Algo vinculado con laboratorio estratégico o tormenta de ideas.

#SALUD: Logras equilibrar tus valores. Recuperas tu vitalidad. Rutina de ejercicios.

#AMOR: El secreto para mantener una relación sólo consiste en dos palabras: NO MENTIR. Reconciliaciones. Un padre atenderá mejor a su hijo. Un hombre te apoya para solucionar un asunto de un conflicto emocional. Atraerás protectores y personas que te ayudarán. Aromas de rosa, lavanda y jazmín combinados para tu casa, será super energético. Vives algo inesperado que tiene que ver con una persona a través de las redes.

#PAREJAS: Conversación donde se aclara un malentendido. Se conversa acerca de un dinero necesario para invertir. Un plan conjunto y prometedor. Una llamada de teléfono de una expareja crea un problema pero será pasajero.

Solteros: Algo interesante con un tema que te llama la atención. Se estancan algunos planes pero luchas para reactivarte. El confort trae a veces satisfacciones efímeras, en tensión puede que funcione mejor, que se activen.

#MUJER: Regresarás a un sitio después de un largo tiempo. Pondrás más atención en el cuidado de tu cabello. Alteración en tu menstruación o un cambio hormonal. No es tiempo para tomar decisiones importantes.

#HOMBRE: Planificar lo que harás te ayudará a materializar un objetivo. Corregirás un error con una mujer cercana.

Consejo: Sé más optimista.

Virgo

Palabra clave: Creación

Número de suerte: 7844

Culminas la primera etapa de un proceso o proyecto, pero aún te falta mucho por hacer. Te unes a un grupo muy positivo. Mayor magnetismo personal. Decidirás irte de un lugar o separarte de alguien. Hecho curioso con socios o creadores de ideas. Te devuelves a un sitio para buscar algo. Es el momento de mirar hacia adelante y no retroceder. Felicitaciones y sorpresas. Hecho curioso con estilista. Pones tu atención en asunto vinculado con una autorización. Un rosario . Buenas noticias en lo económico. Inicios con un nuevo socio. Te preocupas por la relación con una madre o abuelita. Hombre de aspecto indio con una firma de un escrito donde se cierra un ciclo. Hecho curioso con una niña. Gestión por un vehículo. Contacto con comerciantes. Decoración.

#TRABAJO: Surge una buena oportunidad para ganarte un dinero. Beneficios en lo laboral. Sale el sol en tu camino. Desarrollo profesional. Mejoramiento. Haces arreglos en la oficina.

#SALUD: Exámenes de orina. Cambio de lentes. Cansancio que debes evaluar con un médico.

#AMOR: Cambios en la familia por un suceso vinculado con una persona mayor. El amor familiar es importante en éste momento. Nuevas aventuras pero tendrás sentido de discriminación.

#PAREJAS: Cambios y transformaciones con tu pareja para impulsar un nuevo comienzo. Se aclaran aspectos negativos dentro de tu convivencia en pareja. Se tratará de recobrar la confianza.

#SOLTEROS: Nuevas relaciones, aventuras en tu vida. Un talento te abre puertas inesperadas.

#MUJER: Llegó la hora de ocuparte de tí y de un proyecto personal. Días donde tendrás que redefinir tu vida y tomar decisiones importantes.

Debes ser prudente con lo que dices o haces. Cambios en tu casa. Una limpieza, botar lo que no usas. La razón sobre los sentimientos. Ambiciones. Hecho curioso recibiendo un consejo espiritual o astrológico. Líbrate de pesos innecesarios.

#HOMBRE: Compra o venta de carro. Mudanzas. Serás invitado a una reunión muy importante en casa de un tío o primo. Una mujer gordita te apoyará con un proyecto, plan o diligencia.

Consejo: Amplitud de miras, piensa en grande.

Libra

PALABRA CLAVE : Entusiasmo

NÚMERO DE SUERTE 8112

Creatividad y habilidad que te hacen avanzar hacia tus objetivos más cercanos. Evita decir «No estoy bien» y conecta con tu energía positiva. Realizas cursos vía Internet. Recibes ayuda y orientación de una mujer para salir de un problema donde te has sentido estancado. Cursos, estudios o proyectos que comienzan a evolucionar. Un dinero llega. Contacto con diseñadores. Asunto con computadora.. Seleccionas un vestuario especial. Amiga te entrega o te regala algo que te gustará. Un dinero que utilizas inteligentemente. Hombre mayor malintencionado. No firmes nada sin leer bien Contacto con abogado.

SALUD: Defensas altas. Una receta de medicina tradicional.

#TRABAJO: Oportunidad de trabajar con alguien que te enseña un método nuevo.

En búsqueda de la independencia. Buenos resultados. Contacto beneficioso con consejeros. Entrevista productiva. Una universidad o centro de estudios. Plan: ir a un sitio montañoso con un logro.

#AMOR: Temas de expareja e hijos pasan a un primer plano. Ayudas a alguien en un problema de vivienda. Evita complicaciones con personas comprometidas. Grupo de retiro espiritual. Asunto con jugos naturales o una receta de plantas.

#PAREJAS : Un tema de un dinero que solucionar. Harán un sacrificio para mejorar en una situación. Una presión que solucionar, se deberán ir a otro lugar.

#SOLTEROS: Tus amigos sienten que te has alejado de ellos por la influencia de una persona. Interés en curso de manejo. Asunto con moto, bicicletas o caballos.

#MUJER: Te llega un dinero para invertir o solucionar algo que tienes en mente. Jornada especial entre un grupo de personas muy simpáticas. Molestia visual.

#HOMBRE: Te ocupas de dejar todo ordenado en un sitio para irte a otro lugar. Compras un teléfono. Pones tu atención en un negocio donde no cuadran las cuentas. Carisma.

#CONSEJO: Cultiva una mente optimista, considera siempre las alternativas y atrévete a creer que puede ser posible lo que otros piensan que es imposible.

Escorpio

Palabra clave: Totalidad

Número de suerte: 7032

Buscarás hacer un recorrido hacia tu mundo interior. Hecho curioso con jabones o cremas.

Te darás cuenta que las cosas suceden por algo. Tu poder de ser independiente te te hará avanzar con una mayor claridad. Asuntos con Bienes inmuebles. Contacto con gestores de vivienda. Se revela una verdad. Luchas por lo que quieres, un reclamo con buena respuesta. Llegan unas pruebas o unos documentos a tus manos. Un periódico. Cambios en el cabello. No dejes a un lado el problema de tu familia. Toma en cuenta a los que te apoyan .

#TRABAJO: Valiente actitud te hará tomar decisiones importantes. Los enemigos comienzan a caer y vendrá una revelación pública. Investigaciones. Dedicarás tu energía para evaluar y resolver. Un dinero extra.

#SALUD: Revisión médica general. Una diligencia por medicamentos. Uñas y huesos serán tema importante.

AMOR: Estarás rodeado de personas que te dan apoyo. Acercamiento con tu padre o un hombre importante de la familia. Conviene asistir a reuniones sociales. Una verdad a los cuatro vientos. Gastos médicos por personas mayores. Viernes intenso.

#PAREJAS Disgustos por desacuerdos. Averiguaciones. Un reclamo donde se exige apartar o alejar a una persona. Necesidad de aclarar situaciones y de llegar a una verdad.

#SOLTEROS: Te llegó el momento de reforzar tu autoestima para poder seguir hacia adelante. Compra de ropa para primavera o de accesorios deportivos. Ejercicios y deporte pasan a un primer plano de interés.

#MUJER: Muchas cosas que te faltan por hacer, no dejes pasar el tiempo. Intuición te hace llegar a una verdad. Amiga con un problema se acerca para solicitar tu apoyo. Asuntos legales.

Hombre: Logras un equilibrio. Recibes mucho dinero y podrás darte muchos gustos. Molestia con persona cercana porque no le das un dinero y piensa de ti que eres egoísta.

#CONSEJO: «La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio».

Sagitario

PALABRA CLAVE: Calma

Número de suerte: 3097

Las situaciones conflictivas tienden a superarse, todo se encamina y los problemas se irán alejando. Mente que se inclina a buscar el equilibrio y la mejoría estética. Va a finalizar pronto una preocupación o ansiedad. Se restaurará tu equilibrio energético. Una mujer de piel morena y cabello oscuro te apoyará grandemente. Hay aspectos de la vida familiar que hay que resolver. Asunto relacionado con autos. Bloqueos que hay que derrotar para progresar. No vivas en las realizaciones del pasado, asume el presente y sus retos. Aquellas personas que son como de la familia compartirán contigo durante un encuentro especial. Tema especial con un hijo/a. Prevenirse ante personas hipócritas.

#TRABAJO: Impacto productivo basado en audaces estrategias. Relájate mientras los hipócritas creen que te tienen cercado. Mañana lucrativa. Se incrementan los beneficios económicos.

#SALUD: Protección. Evita el exceso de nervios.

#AMOR: Alguien quiere verte. El amor llega a tu vida, y no lo quieres atender. No dejes pasar una oportunidad de reunirte con alguien que desea reconciliarse. Contacto con un sanador espiritual. Trata a los demas de la misma forma que quieres que te traten.

#PAREJA: Una noche placentera. Alegrías en la familia. Capacidad de cooperar el uno con el otro. Ella siente celos de una amiga de él. Una emergencia pasajera.

#SOLTEROS: Una relación a distancia. Contacto con personas del extranjero. Una nueva amistad. Compras un regalo para un amigo.

#MUJER: Carisma. Un nuevo conocimiento. Intercambios con niños. Interés en clases por Internet.

# HOMBRE: Un hombre irá a tu casa con ofrecimiento.Te sentirás muy movido

emocionalmente. Buscarás equilibrarte para reencontrarte y retornar luego con el pensamiento más claro.

#Consejo: La prudencia nos ayuda a reflexionar y a considerar los efectos que pueden producir nuestras palabras y acciones, teniendo como resultado un actuar correcto en cualquier circunstancia. La prudencia en su forma operativa es un puntal para actuar con mayor conciencia frente a las situaciones ordinarias de la vida.

Capricornio

Palabra clave: Renovación

Número de suerte: 1257

Surgimiento de nuevos sentimientos. Noticias sobre un acontecimiento especial, tal vez una nueva relación, un nacimiento o una boda. Nueva etapa de desarrollo emocional. Comenzarás un nuevo proyecto o estilo de vida.

Busca tu paz, actúa desde tu paz. Mujer muy inteligente te ayuda. Se avecinan días mejores. Ayudarás a otros en momentos decisivos . Queda atrás una situación destructiva. Cambios de claves y direcciones. Hombre de cara juvenil te ayuda a salir de un problema. La seguridad de ir en la dirección correcta. Claridad en tu camino, pero nada sucede tan rápido, todo viene con calma. Una lucha en la que estuviste en la cuerda floja pero logras superar el momento con provecho. Vences y la retirada trae triunfos que no se publican. Nuevas ideas. Cambios. Diligencias para solicitar servicios públicos, de electricidad ó Internet.

#TRABAJO: ingenioso emprendimiento.

Las nuevas ideas te impulsan para buscar las herramientas para concretarlas. Logras superar obstáculos y no te importará ya la competencia. Prepárate para lo inesperado.

#SALUD: Recuperación exitosa. Asunto pendiente con un médico. Cuida el estómago.

#AMOR: Deberás alejarte de la depresión y de los pensamientos negativos porque lo malo quedará atrás. La sinceridad aclara malos entendidos. Citas donde se aclaran malos entendidos.

#PAREJAS: Evita discusiones dentro de un carro. Se entregan a la pasión. Se plantea un cambio laboral hacia otra ciudad o lugar. Algo que solucionar.

#SOLTEROS: Deja el pasado atrás, la vida continúa. Cansado de estar aislado. Vences una falsedad de un familiar cercano. Surge una nueva atracción.

#MUJER: Chequeo médico. Diligencia provechosa en un banco. Nuevos retos en tu vida. Importa la calidad no la cantidad. Dinero vinculado con un hombre. Líos de papeles.

#HOMBRE: Viejos amigos que retornan. Período de nerviosismo. Confiarás en un poder superior. Atraerás a una mujer muy especial. Se equilibra un problema con tres mujeres.

Un nuevo ambiente o mudanza. Los cambios están latentes. Compra de muebles.

#CONSEJO: La necesidad de arriesgarte te llevará a soluciones sorprendentes.

Acuario

Palabra clave: Aventura

Número de suerte: 6589

Días donde tendrás que superar alguna pérdida o decepción. Es tiempo de confiar más en ti mismo y fortalecer tu parte emocional. Lo que se dijo o se hizo, hecho está. Ahora tu mente estará más abierta y tus ideas se abren hacia la búsqueda de una expansión. Atracción fácil por aquellos que te ofrecen nuevas experiencias. Encuentros con amigos, buenos ratos y conversaciones. Las experiencias de otras personas serán parte de tu aprendizaje. Un cumpleaños de un hombre. Compras un electrodoméstico. Tomás precauciones con un dinero en un banco. Te preocupas por un amigo/a. Preparándote para un evento. Nuevos compromisos que asumes con entusiasmo, cuestión de orden. Éxitos y logros. Mucha actividad. Contradicciones contigo mismo que debes superar.

#TRABAJO: Comienzas a ver el resultado de tus esfuerzos. Mejoran las condiciones. Cambios en lo económico. Chismes de personas contra un hombre. Propuesta de una mujer muy positiva. Entrevista, cámaras. Cambio de imagen.

#SALUD: Más amor por tu cuerpo.

#AMOR: Lo mejor es que rompas o te alejes de los que te han traicionado. Deberás evaluar tus prioridades emocionales. Te ocuparás de encaminar a un hijo o niño cercano.

#PAREJAS: Trata de esclarecer los malentendidos. Recuperarse de heridas pasadas. Reflexión.

#SOLTEROS: Un deseo de vivir nuevas experiencias, de viajar y conocer un nuevo lugar te conducirá hacia un umbral maravilloso. Iniciativa a la hora de lograr concretar proyectos. Estrategia y liderazgo, toma la batuta. El cuidado de tu piel, uñas y cabello. Un trabajo que requiere seguridad en tí mismo.

#MUJER: Un sacrificio necesario por un logro positivo. Contacto con persona espiritual. Rejuvenecimiento. Renovación de viejos vínculos. La hora de tomar decisiones importantes. Proyecto que sugiere asumir nuevos compromisos. Superas obstáculos y logras tus metas. Cambios en una sala o habitación.

#HOMBRE: Sospecha que queda aclarada. Gente viene y gente vá, a los que se quedan es a los que te debes dedicar; pasando la página. Popularidad y prestigio. Apoyo legal beneficioso.

#Consejo: Primero es tu paz.

Piscis

PALABRA CLAVE: Logro

Número de suerte: 5288

Es tiempo de centrarte en ti mismo/a y de analizar muy detalladamente las decisiones que vas a tomar, sus pro y sus contras. Transformaciones de fondo y cambios en la vivienda; ordenar papeles y hacer llamadas será muy importante. Anuncios esperados muy gratificantes te alegran el carácter. Obtendrás lo que mereces. Interes en decorar. Apertura. Debes aclarar tu mente para resolver y ordenar lo que sientes está estancado. Vuelve a la oración, a un método y una rutina espiritual, es hora de hacer ejercicios espirituales. Reembolso de deuda. Premios, becas, una sorpresa. Esperanzas. Contacto con personas del gobierno o una resolución legal a favor. Amiga de carácter fuerte te ayuda. Un préstamo. Llamativo objeto o escrito que llega a tus manos. Hombre de bigotes te da un dinero.

#TRABAJO: Ayudas a los demás.

Proyectos. Te arriesgas a un cambio para combatir el estancamiento. Trasmites conocimiento o habilidades a los demás. Un dinero rápido. Una entrevista importante.

#Salud: Dolor en las piernas, rodillas o en los pies. Cuidado con caídas.

#AMOR: Hombre cercano te busca y te hace un buen ofrecimiento. Te inquietas por persona adolescente. Decepción por una traición pero pasará rapido. Personas que llegan para ayudarte. Debes tomar una decisión que favorezca tu relación. Mujer te apoya en algo personal. Amoríos por intenet.

#Parejas: Una sorpresa de un dinero o negocio eleva tu entusiasmo. Un papel o documento te dá más seguridad para los planes futuros. Coman y beban. Nuevos lugares.

toma las cosas con calma. La Rueda de la Fortuna está de tu lado en el sector de las amistades y los hermanos.

#Solteros: La necesidad de verte mejor físicamente. Te ocupas de un carro. Amor del pasado regresa. Una autorización positiva.

#Mujer: Se presentan personas con buenas intenciones. Compras. Buenas noticias laborales. Mujer blanca te abre un camino y te trae una solución. Un regalo del universo.

#HOMBRE: Un sacrificio por un hijo o amigo que valdrá la pena. Ayudarás a un familiar con un dinero. Ser flexible es la posición más viable.

Consejo: Visualiza tus proyectos en positivo.

Noticias al Día y a la Hora

Por: Reporte Confidencial

