Colombia Asobares protesta en Bogotá por no poder trabajar

La situación para dueños y trabajadores de bares y restaurantes continúa siendo crítica, por esto, Asobares realizó una protesta pacífica en Bogotá con el fin de alzar su voz y expresar su preocupación debido a las múltiples necesidades por las cuales atraviesan.

Guardando el debido distanciamiento y conservando los protocolos de bioseguridad, aproximadamente 200 personas se reunieron en la calle 85 con 15, para romper platos con mensajes alusivos a la problemática que viven, y expresar su rabia y desconsuelo frente a la situación.

Julián Ríos, administrador de uno de los bares del sector de la Zona Rosa en la calle 85 manifestó a RCN Radio: “Sólo lo que solicitamos es que sean rotativos los días de cuarentena, que nos den ayudas y que nos den apoyo porque verdaderamente no lo hemos tenido, ni de los bancos, ni del Gobierno, ni de nadie, nos exceptuando del impuesto al consumo pero que lo vamos a pagar si es que mantenemos cerrados”.

Angie León es auxiliar de cocina en uno de los restaurantes más frecuentados antes de pandemia, ella señaló al mismo medio que “no tenemos aglomeraciones y están todos los protocolos de bioseguridad para trabajar, el arriendo no espera, los servicios no dan espera, la comida en la casa no espera, tenemos hijos y trabajamos por ellos, le pedimos a la Alcaldesa que si quiere nos haga seguimiento y que se dé cuenta que nosotros sí podemos trabajar”.

A esta protesta pacífica se unieron Cali, Cúcuta, Chinchiná, Duitama, Ibagué, Manizales, Montería, Neiva, Sogamoso, Tunja, Valle del Cauca y Villavicencio y Bogotá, para pedirle al Gobierno Nacional que les brinde ayudas económicas, pues, según el gremio, no les han ayudado con ningún tipo de subsidio que les permita sobrellevar la cuarentena los fines de semana, siendo estos los días más productivos para el gremio.

Asobares planteó seis posibles soluciones para esta crisis:

1. Alternancia de los días de cuarentenas (no solo fines de semana y jornada nocturna)

2. Promover el uso de terrazas, antejardines y demás espacios al aire libre con permisos express expedidos por las Alcaldías controlando los aforos internos.

3. Aprovechar la amplitud horaria de 24 horas y no concentrar actividades y personas en solo 8 horas productivas, así reducimos movilidad e interacciones.

4. Implementar restricciones a motos y carros en la noche con el fin de disminuir posible accidentalidad vial que congestionen las UCIs.

5. Intensificar las campañas de autocuidado, fortalecer PRASS y esquemas de vacunación.

6. Alivios directos: no se puede cerrar permanentemente una actividad sin compensar sus pérdidas. (Art 49 de la Ley de Turismo 2068 del 31 de Dic de 2020).

Esta imagen describe la desesperación de la industria nocturna del país que ha asumido mayoritariamente las restricciones generales impuestas y prohibiciones absolutas aún hoy a más de 1 año de la pandemia! #Vacunas #alternancia #queNOseapaguelanoche #LOSPLATOSROTOS @Asobares pic.twitter.com/VnC5QpjQDj — ASOBARES COLOMBIA (@Asobares) April 26, 2021

El día de los platos rotos. Sector nocturno pide una alternancia en las medidas. 570 bares han cerrado y en Cali van 12 empleos perdidos. pic.twitter.com/wyf6aydeyc — Cathy Bekerman (@cathybekerman) April 26, 2021

