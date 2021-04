Comienza semana flexible desde este lunes #26abr hasta el #2may

Nicolás Maduro anunció una nueva semana flexible de la cuarenta a partir de este lunes 26 de abril hasta el domingo 2 de mayo. La noticia la dio a conocer este domingo 25 de abril en cadena de radio y televisión.

«»Hemos pasado siete días de cuarentena. Han pasado bien. Ahora vamos a los siete días de flexibilización pero con las medidas de bioseguridad al máximo«, dijo al tiempo que reiteró que el esquema 7+7 está funcionado en Venezuela.

Ola controlada

«Tenemos 13 meses echándole pierna con las brigadas médicas, atendiendo en los barrios. 91 % de personas recuperadas, eso es producto de los médicos y enfermeras que no se rinden y de los tratamientos gratuitos», resaltó.Maduro agregó que «aparentemente pareciera que tenemos controlada esta segunda ola, y digo aparentemente porque esta pandemia es traidora, puede dispararse por cualquier lugar, no se rindan de cuidarse, bajo ningún aspecto. Yo no me canso de cuidar a Venezuela»,