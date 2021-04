En el 2020 el 30% de las empresas abandonaron la actividad principal o cesaron actividades

El presidente de Consecomercio, Felipe Capozzolo, señaló que durante el primer año de la pandemia se registró un saldo de 90% de empresas afectadas, en mayor o menor grado. De estas, entre 30% y 40% hablan de una afectación severa y estructural que las ha obligado a tener que cesar operaciones, cambiar de ramo o recurrir al comercio informal.

En cuanto al sistema impuesto por el gobierno de Maduro, explica que “en realidad estuvimos en un 7+21, la parálisis del sistema viene dada por una restricción que impone la realidad. Estamos siendo testigos del colapso y de la saturación del sistema de salud, que no nos puede atender, y eso impone una restricción en el sistema productivo difícilmente fácil de saltar”.

En una entrevista para TalCual, explicó que “el comercio al detal, el minorista luce como el gran perdedor de la pandemia. Las actividades a las que han llamado no priorizadas, es decir, todo aquello que no tiene que ver con alimentos, medicinas y artículos de cuidado personal, tienen una afectación bastante dura, difícil de resolver en los próximos tiempos. Esto se traduce en tiempos de recuperación bastante dilatados, estamos hablando de dos a tres años posteriores al final de la pandemia”.

“Nosotros hemos propuesto desde Consecomercio la factura no presencial, remota y digital como la gran solución a los procesos administrativos de una parte de la actividad comercial. Esto no lo resuelve todo, no hay soluciones que arropen todo, pero tenemos que empezar a trabajar en soluciones parciales que nos lleven a un nuevo todo”, dijo Capozzolo.

“Al rebaño que se ha ido en estampida a la informalidad hay que formalizarlo, pero resulta que ellos no volverán a la formalidad que teníamos antes. Por eso hay que crear una nueva formalidad de acuerdo a los nuevos tiempos. ¿Por qué en vez de llamarlos a ellos a la formalidad, no llevamos la formalidad hasta ellos? Los mecanismos digitales y no presenciales son la mejor manera de llevarles la formalidad al sitio donde ellos están”, continuó.

En cuanto a los avances en la industria durante el primer año de la cuarentena, comentó que “lo único que logramos fue que se cambiara el pago del impuesto IVA de semanal a quincenal. También hemos logrado abrir un espacio de diálogo que esperamos que sea una ventana aprovechada en los próximos años como la vía para resolver problemas y para diseñar el país que todos queremos, a pesar de que haya diferencias”.