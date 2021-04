Hay 29 militares desaparecidos en Apure por retención o caída de helicóptero: Javier Tarazona

El director de FundaRedes, Javier Tarazona, denunció este lunes que no han podido saber las cifras exactas de muertos y heridos en Apure por los enfrentamientos entre la FAN y la guerrilla, pero que pudieron conocer extraoficialmente de la desaparición de 29 militares.

«Desde el pasado viernes hemos comunicado nuestra preocupación por los nuevos hechos de enfrentamiento que ocurren en Apure. Sectores como El Sarare, 3 Esquinas y la Vereda de Santa Rita han sido lugar propicio para nuevos combates donde la propia opacidad impulsada por quienes ostentan el poder, no nos permite saber las cifras de muertos heridos», expresó Tarazona en un video.

No obstante, alertó que desde ese viernes han recibido la información de una retención o caída de un helicóptero de la FAN. «Esa situación nos ha dejado con mucha preocupación y los hallazgos que hasta este momento tenemos es la presunción de 29 funcionarios que estarían involucrados en este hecho. No aparecen. No sabe nada sobre la vida de ellos».

Cuenta que, horas más tarde de ese viernes, ocurrió una segunda emboscada contra una lancha que iba con funcionarios de la FAN y de la cual se conoce una minuta de parte policial, donde se habla de un herido y otros en condición de desaparecidos.

«Una tercera situación en esta parte de hechos en Apure, precisamente en La Capilla, es de una tercera unidad lancha en la que se habla de 8 caídos y varios heridos», detalló.

Ante esto, destaca que la desinformación les hace en este momento levantar la voz y en primer lugar «rechazar la acción parcial que tiene el Estado venezolano contra los grupos armados irregulares. Es decir, no se ataca a las Farc y el ELN en su conjunto, sino por el contrario, a una fracción de ellos, en este caso la fracción de Gentil Duarte».

Asimismo repudiaron el «panfleto» de comunicado que emitió hoy la Fuerza Armada Venezolana.

En esa comunicación del cuerpo castrense, Vladimir Padrino López reconoce el enfrentamiento y un «importante número de bajas» pero no revela la cifra exacta.

No obstante, RCN afirmó que serían 12 las bajas hasta ahora en la entidad apureña tras el choque armado.