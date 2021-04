Los jugadores del equipo de Miami Heat, Jimmy Butler y Bam Adebayo tuvieron dura discusión en el partido ante los Bulls.

A medida que el Miami Heat continúa su búsqueda de una posición en los playoffs de la NBA, las cosas no han sido precisamente sobre ruedas, ya que el equipo busca volver a la pista. Las dos estrellas de Miami, Jimmy Butler y Bam Adebayo estuvieron en medio de acaloradas palabras durante un tiempo muerto en la segunda mitad. El Miami Heat estaba en una intensa batalla contra los Chicago Bulls en su propia cancha.

Después del juego, Adebayo expresó que los dos se maldijeron en el grupo. La razón detrás de esto fue que estaban a punto de perder su enorme ventaja ante un escuadrón de los Bulls. Miami tenía una ventaja de 24 puntos sobre Chicago, que finalmente se redujo a un solo dígito.

Butler también intervino en la conferencia de prensa, explicando abruptamente a los medios de comunicación que “dejen de ser entrometidos”. Finalmente, Miami salio por la puerta grande con una victoria 106-101 sobre Chicago el sábado por la noche.

Bam Adebayo on him and Jimmy Butler late in the game, “We cursed each other out in the huddle.”

When asked to expand on what was said, Butler said in the background, “That’s between me and Bam. Stop being nosy, next question.”@5ReasonsSports

— Brady Hawk (@BradyHawk305) April 25, 2021