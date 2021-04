Kehlani sorprendió a todos al revelar su verdadera orientación sexual

La cantante Kehlani le reveló al mundo su verdad tras descubrir su orientación sexual, la artista contó cómo fue su proceso y cómo reaccionaron sus familiares y amigos al momento en que ella les dio la noticia.

Este jueves la exponente del R&B, confesó a través de un video en la red social TikTok que es gay: «Finalmente sé que soy lesbiana y soy gay, gay, gay», dice en el clip, que también fue compartido en Twitter.

También expresó que sus familiares y amigos no se sorprendieron con el anuncio: «Finalmente sé que soy gay, me dijeron: lo sabemos», dijo sobre la reacción de sus seres queridos, a lo que ella respondió en tono de broma: «No, yo quiero que se caigan para el piso y me digan: ‘¡Felicidades, no teníamos idea!’».

Las personas cercanas a ellas le hicieron saber que estaba en un armario de vidrio, ya que, ella era la única que no sabía, según hicieron saber. Anteriormente, en el 2018, la estrella indicó que se identificaba como ‘queer’, pero esta es la primera vez que se describe a sí misma como lesbiana.

Kehlani es madre de una niña de 2 años, Adeya Nomi, quien es fruto de su fallida relación con el guitarrista Javie Young-White; y la está criando cerca de sus familiares y amigos que son abiertamente ‘queer’, además destacó que quiere que su hija crezca sin prejuicios.

A la compositora también se le recuerda por haber mantenido un nexo sentimental con la estrella de la NBA Kyrie Irving. Su noviazgo estuvo envuelto por la prensa y lleno de escándalos, lo que afectó tanto a la bailarina que llegó al punto de intentar quitarse la vida por todo lo que se comentaba de ella en las redes sociales.

