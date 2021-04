Los padres de las niñas desaparecidas en Ecuador desmiente que hayan sido encontradas en Perú

En rueda de prensa, el padre de las niñas informó que dos menores encontradas en Perú con características similares no son las hermanas Oviedo Quintana, por lo que las autoridades continúan la búsqueda. Descartó problemas en su núcleo familiar que condujeran a una posible fuga de sus hijas.

por El Pitazo

Joel Oviedo, padre de las niñasSofía y Sara Oviedo Quintana, de 12 y 13 años, respectivamente, desaparecidas en Ecuador desde el jueves 22 de abril, desmintió que las menores hayan sido encontradas en Perú, como informó un medio ecuatoriano.

En una rueda de prensa realizada la tarde de este domingo 25 de abril, Oviedo dijo que continúan las investigaciones debido a que las niñas permanecen desaparecidas; sin embargo, indicó que no están autorizados para dar más detalles del proceso.

“Aparecieron unas niñas en Morona (Perú), pero no son las niñas Oviedo Quintana. Celebramos y nos alegra muchísimo que hayan encontrado a estas niñas, pero no son las Oviedo Quintana”, dijo por su parte Aníbal Rivero, abogado de Joel Oviedo, en referencia a la noticia difundida en horas de la mañana de este domingo por un medio ecuatoriano, según la cual dos niñas con las características de las menores Oviedo Quintana habían sido ubicadas en Perú. Sobre este caso, aseguró que las niñas encontradas también eran buscadas por la Policía Nacional de Ecuador.

El padre de las niñas y su abogado hicieron un llamado a la comunidad nacional e internacional a no hacerse eco de información no verificada y reiteraron que están supeditados a las instrucciones de la Policía Nacional de Ecuador para no entorpecer las investigaciones. Las autoridades también indagan si las menores pudieron salir del país.

“Descarto todo conflicto en el hogar. No somos una familia disfuncional, somos muy unidos, una familia trabajadora. Mis hijas estudian en un colegio militar acá en Ecuador”, dijo Oviedo al ser consultado sobre la posibilidad de que las niñas hayan escapado por problemas en el hogar. Manifestó estar “en shock”por la desaparición de sus hijas.

Señaló, además, que no hay testigos que presenciaran alguna irregularidad y dijo que las autoridades realizan investigaciones basados en videos de cámaras de seguridad. Este domingo fue emitida la alerta amarilla de Interpol con el objetivo extender el rastreo de las niñas Oviedo Quintana.

De acuerdo con el relato de los padres, las hermanas Sofía Antonella y Sara Lucía salieron a un minimarket cercano a su casa, en el sector La Kennedy de Quito, aproximadamente a las 4:30 pm del jueves 22 de abril, mientras se encontraban al cuidado de un familiar, y no regresaron. La comunidad de la capital ecuatoriana inició una campaña por redes sociales para dar con el paradero de las jóvenes, mientras la policía intensifica las investigaciones.

