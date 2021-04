México | Los ganadores de los Premios Oscar 2021

No habrá anfitrión ni púbico en vivo, los candidatos no tendrán que usar tapabocas (han guardado cuarentena y se han sometido a pruebas de COVID), y a diferencia de otras premiaciones como los Globos de Oro no habrá discursos vía Zoom; quienes no pudieron viajar se conectarán vía satélite desde distintos centros internacionales establecidos.

A continuación te compartimos los ganadores:

Mejor Guion Original- Promising Young Woman

Mejor Guion Adaptado- The Father

Mejor Película Internacional- Druk

Mejor Actor de Reparto- Daniel Kaluuya

Mejor Maquillaje y Peinado- Ma Rainey’s Black Bottom

Mejor Dirección- Chloé Zhao

Mejor Sonido- Sound of Metal

Mejor Cortometraje- Two distant strangers

Mejor Corto Animado- If anything happens i love you

Mejor Película Animada- Soul

Mejor Corto Documental- Colette

Mejor Documental- My Octopus Teacher

Mejor Actriz de Reparto- Yuh-Jung Youn

Mejor Diseño de Producción- Mank

Mejores Efectos Especiales- Tenet

Mejor Fotografía- Mank

Mejor Edición- Sound of Metal

Mejor Banda Sonora- Soul

Mejor Canción Original- Fight for you (Judas and the Black Messiah)

Mejor Película- Nomadland

Mejor Actriz- Frances McDormand

Mejor Actor- Anthony Hopkins