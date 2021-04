¿Tienes invitados sorpresa a cenar y no sabes qué preparar? Prueba con estas milanesas rellenas de jamón York y queso manchego. ¡Fáciles y deliciosas!

as milanesas rellenas de jamón y queso suelen ser uno de los platos preferidos de los más pequeños. Si aún no las has probado, ¿a qué esperas? Es difícil resistirse a esa maravillosa combinación de sabores.

De hecho, este plato puede ser perfecto para lograr que los pequeños coman carne ¡casi sin darse cuenta! Así que, ya sabes, si tu hijo tiene problemas para ingerir carne, ¡no puedes dejar de preparar unas ricas milanesas rellenas de jamón y queso! Te contamos el paso a paso a continuación.

Aporte nutricional del plato

Elige la carne que más se adapte a vuestro gusto, optando por carnes magras con bajo contenido graso para un mejor aporte nutricional.

Al escoger la carne para realizar las milanesas rellenas con jamón y queso debes pensar en su aporte nutricional. Por lo general, este plato se prepara con carne vacuna o de cerdo, aunque también es posible hacerlo con pollo. La elección es tuya. De cualquier manera, te aconsejamos escoger cortes magros como:

Carne de cerdo: lomo, paleta o solomillo.

Carne vacuna: lomo alto o bajo, vacío, solomillo o la contra.

Pollo: pechuga.

En el caso particular de la carne vacuna, las partes más magras cuentan con sólo 6 gramos de grasa por cada 100 gramos de alimento. Además, según datos de la Fundación Española de Nutrición, “la carne magra contiene un 21 % de proteínas, superior al encontrado en las piezas con más grasa”.

Por otra parte, la carne de ternera es rica en hierro, zinc y vitaminas del grupo B, específicamente riboflavina, viamina B6 y B12. En contraposición, la carne de cerdo contiene un 23 % de grasa, de la cual el 42 % es monoinsaturada (ácido oleico) y aporta zinc, potasio, fósforo, selenio y vitaminas B12, B6 y niacina.

Si hablamos del pollo, encontramos que se compone principalmente de agua. Contiene grasa pero mayoritariamente monoinsaturada (ácido oleico), y aporta fósforo, vitamina B6 y niacina. De hecho, una ración de pollo cubre el 97 % y el 73 % de la ingesta diaria recomendada de niacina para mujeres y hombres, respectivamente.

Como bien sabes, las diferentes carnes aportan proteínas de alto valor biológico al organismo. Sin embargo, el consumo de las llamadas “carnes rojas” debe ser moderado, ingiriéndose dos o tres veces por semana.

Te recomendamos planificar tu menú semanal para adaptarlo a las recomendaciones de los especialistas en nutrición.

Milanesas rellenas de jamón y queso

Toma nota de esta receta porque puede sacarte de un apuro cuando tengas invitados inesperados a cenar. Se trata de un plato muy sencillo de preparar y a la vez, delicioso.

Recuerda escoger cortes magros de carne cortados en rodajas finas. Para acompañar, te sugerimos una ensalada de hojas verdes, tomates y maíz. Recuerda que las milanesas ya aportan las proteínas necesarias, por lo que ¡incluye una buena ración de verduras en el plato!

Ingredientes

4 filetes de carne de tu elección cortados finamente

2 tazas de pan rallado

3 huevos

4 rebanadas de jamón York

4 rebanadas de queso Manchego (o el que prefieras)

sal y pimienta (al gusto)

aceite para freír (de preferencia, aceite de oliva virgen extra)

Elaboración

Sala levemente la carne y coloca sobre cada filete una rebanada de jamón York y otra de queso manchego. Dobla el filete sobre sí mismo, de manera tal que el jamón York y el queso queden atrapados dentro. Asegura con palillos. Coloca los huevos en un plato hondo y salpimenta al gusto. Bate bien. Prepara una fuente con el pan rallado. Pasa el filete relleno por el huevo, verificando que se empape bien por ambos lados. Escúrrelo y empana, sin hacer demasiada presión. Retira los palillos durante el proceso. Calienta el aceite y fríe las milanesas rellenas de jamón y queso. ¡A disfrutar!

Ideas para las milanesas rellenas de jamón y queso

Reboza nuevamente las milanesas por el huevo y el pan rallado para obtener una cubierta aún más crujiente.

Como siempre, puedes realizar toda clase de modificaciones a la receta para lograr un sabor que se adapte a tus gustos y los de toda tu familia. A continuación te presentamos algunas ideas:

Puedes pasar las milanesas dos veces por huevo y pan rallado para obtener un empanado más contundente.

Para obtener un sabor diferente, puedes marinar la carne previamente con una mezcla de salsa inglesa, ajos machacados y cebolla picada.

Si en casa os gustan las espinacas, puedes incluirlas dentro de las milanesas con jamón y queso. De esta manera, obtendrás un plato aún más completo.

La variedad de queso elegida también puede cambiar el sabor del plato. Un queso azul, por ejemplo, le dará un sabor mucho más intenso.

Coloca ajo machacado y perejil en el huevo para darle un leve toque de intensidad a la carne.

Otra buena opción es incluir tomates cherry cortados en finas rodajas y hojas de albahaca dentro de las milanesas, entre el jamón York y el queso.

¿Qué te ha parecido nuestra receta fácil de milanesas rellenas con jamón y queso? No dudes en prepararlas en casa, estamos seguros de que ¡dejarás a todo el mundo sorprendido!

