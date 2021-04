“Nomadland” se lleva el Óscar a mejor película

En una reñida competencia, los Premios óscar 2021 anunciaron a la cinta ganadora del mayor honor de la noche. Se trata de “Nomadland”, dirigida y producida por Chloe Zhao y producida también Frances McDormand, Peter Spears, Mollye Asher y Dan Janvey.

Fue así como “Nomadland”, la favorita, se impuso ante películas como “The Father” de Florian Zeller, “Judas and the Black Messiah” de Shaka King, “Mank” de David Fincher, “Minari” de Lee Isaac Chung, “Promising Young Woman” de Emerald Fennell, “Sound of Metal” de Darius Marder y “The Trial of the Chicago 7” de Aaron Sorkin.

“Después de perderlo todo en la Gran Recesión, una mujer (Frances McDormand) se embarca en un viaje por el oeste estadounidense y vive como una nómada moderna haciendo uso de su furgoneta. En el camino, irá experimentando diversas sensaciones”, indica la sinopsis de la película.

Mejor dirección

Chloé Zhao hizo historia este domingo en la ceremonia de los Óscar al ganar el premio a la mejor dirección y Mejor Película por “Nomadland”. Es apenas la segunda mujer en recibir el galardón en los 93 años de los Premios de la Academia, y la primera de color. Además Frances McDormand gan+o como mejor Actriz.

