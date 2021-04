Precios de los medicamentos alarma a los habitantes neoespartanos

Los altos precios de los medicamentos tienen alarmados a los habitantes neoespartanos, quienes aseguran que deben recorrer varias farmacias de Nueva Esparta para conseguir precios asequibles a su bolsillo.

En este sentido, Yasmín Estaba, residente de Altagracia, aseguró que debe optar por otras opciones entre las farmacias para conseguir su medicamento para la tensión arterial a buen precio.

“Para que te alcance debes buscar en diferentes farmacias. La diferencia de precios entre las cada una es bien marcada. Vengo del cardiólogo y me acaban de cambiar el tratamiento, un blíster de 10 tablestas cuesta cinco millones de bolívares, es decir que para un mes son 15 millones de bolívares en un solo medicamento ”, dijo.

De igual forma, los neoespartanos manifestaron que debido al bajo salario, no pueden acceder a los tratamientos médicos. Sobre todo los jubilados y pensionados quienes no tienen posibilidad de otro ingreso adicional en la mayoría de los casos.

Por su parte, Margarita Villarroel, habitante de Conejeros, indicó que no solo el precio de los medicamentos está elevado, sino todo en general. Indicó que para conseguir buenos precios se debe caminar y preguntar para comparar.

“El doctor me mandó diclofenac sódico, que es un calmante para una tendinitis aguda. Tengo que comprarlo cuatro veces al mes y eso a uno no le da, con esta situación tan aguda. Para uno el pobre es complicado. Cuando no tenemos pastillas, tomamos tecitos naturales”.