Te vas a caer de la silla cuando veas las fotos inéditas de Marilyn Monroe

Las fotografías nunca vistas de Marilyn Monroe que la muestran como una “bomba morena” han sido reveladas.

La icónica actriz , que nació como Norma Jeane Mortenson, sigue siendo una figura inolvidable en la cultura popular. Ella actuó en al menos 35 películas que incluyen The Misfits y La tentación vive arriba. Pero lejos de las cámaras, las luchas personales de Monroe fueron abundantes y, lamentablemente, se suicidó a la edad de 36 años.

Por Express



Durante su carrera de casi 10 años como estrella de cine, gran parte de la vida de Monroe se caracterizó por su apariencia. A menudo, en las películas interpretaba a personajes de “bomba rubia” y muchos de los que la veían en la pantalla la consideraban un símbolo sexual.

En una cita ahora famosa, Monroe discutió las dificultades de ser objetivado por los fanáticos y gran parte del mundo, y explicó que “el problema” de ser considerada “un símbolo sexual” es que la persona “se convierte en una cosa”.

Monroe agregó que “odiaría ser una cosa”, sin embargo, pareció aceptar la descripción. “¡Si voy a ser un símbolo de algo, preferiría tener sexo que otras cosas de las que ellos tienen símbolos!”

Gran parte de la vida de Monroe estuvo muy documentada a través de sesiones de fotos y sus películas, pero recientemente han surgido nuevas fotografías de la estrella de Hollywood.

Varios de ellos, que fueron tomados por el público, salieron a la luz como parte de la última subasta de Gotta Have Rock And Roll .

Uno de ellos incluye una foto de Monroe en la década de 1960, donde sonríe pero activamente aparta la vista de la cámara y oculta su cabello con un pañuelo en la cabeza.

La pieza, que tuvo un valor estimado de 1.000 dólares, fue descrita como una “fotografía maravillosa” por la casa de subastas. Ed Kosinski, propietario de Gotta Have Rock And Roll Auctions , enumeró esta imagen y varias otras como “nunca antes vistas. Hay fotografías sinceras de ella caminando por la calle, no han sido vistas antes por los fanáticos”.

“A la gente le encantan las fotografías de los paparazzi y estas son fotografías reales de los primeros paparazzi. A la gente le encanta ver a las celebridades en la vida cotidiana y estas son simplemente fotografías maravillosas de un día en la vida de Marilyn Monroe”, comentó Kosinski.

Otra fotografía mostraba a la actriz dos años antes de su muerte en 1962 después de haber entrado en un hotel. Monroe sonrió mientras estaba de pie en el vestíbulo del lugar en Manhattan, Nueva York, que estaba ubicado en 57th Street y 1st Avenue.

La estrella, que lucía su icónico cabello corto y rizado, usó un vestido brillante y un abrigo grande para cubrirse en el chasquido del 12 de diciembre de 1960.

Otra “fotografía muy rara” mostraba a Monroe posando en bikini mientras leía su libro en una tumbona. Se estimó que el complemento, que era de sus años más jóvenes, se vendía por 1.000 dólares.

Varias otras fotografías de la década de 1940 mostraban a Monroe con el cabello castaño suelto mientras posaba en un huerto de calabazas. Se afirmó que se tiñó el cabello de rubio después de que un agente de modelos le dijera que podría ayudar en su carrera.

Otras instantáneas de la juventud de Monroe la mostraron en una playa en traje de baño.

Gotta Have Rock And Roll presentó otros lotes de la leyenda de Hollywood, incluido un vestido blanco y un chal. El atuendo, que usó en la década de 1950, tenía un valor estimado de 15.000 dólares.