Adriana Azzi: Horóscopo del 27 de abril de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 27 de abril de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Yo.

Número de suerte: 109

La ayuda espiritual te hace salir de un sitio o momentos muy difícil ten fe en lo que haces o vives escucha tus maestros o amigos muy viejos. Hecho curioso con un celular. Nuevas respuestas esperadas. Algo con un tema de medicina que debes leer. Nuevas fechas inicios en otra ciudad adelante.

Trabajo: La vida te cambia por un empleo. Algo con personas dominantes. El tiempo se encargará de darte lo que sembraste en lo laboral.

Salud: Algo de alergias

Amor: Hecho curioso en un jardín y muchas flores. Veras una imagen qué te trae recuerdos.

Parejas: Debes pensar bien las cosas, no te apresures. Veras el cambio de una persona contigo.

Solteros: Nuevas ideas. Te organizas en algo con la familia. Te hacen una pregunta ten cuidado no te apresures.

Mujer: Debes confiar en las personas que son verdaderas contigo. Cuidado con las luchas internas.

Hombre: Terminas lo que comienzas no dejes nada a mitad de camino. Alguien se va de tu lado.

Consejo: Cuida y ama lo que tienes.

Tauro

Palabra clave: Camino.

Número de suerte: 436

Una nueva sociedad. Te toca hablar con niños y adolescentes. Únete a quien te busca. Hecho curioso con una fotografía. Ten calma y tolerancia. Nuevas aventuras con amigos del pasado. Alguien que te busca por un carro. Algo con una fundación que te toca atender o trabajar. Ten calma y has las cosas.

Trabajo: Te llega algo esperado y es para bien. Serás ganador en un cambio en sitio de muchos espejos.

Salud: Malestar gripal

Amor: Si algo no es para ti en positivo que no llegue. Reúnes un dinero para compras con una persona amada.

Parejas: Se tu propio crítico, has las cosas bien. Tu pareja llega con un dinero y más.

Solteros: Te llegan con un regalo a tus manos. Algo con una computadora. Hermano que te busca.

Mujer: Se activa el amor. Un hombre te da nuevas oportunidades. No dejes las cosas para después.

Hombre: Atiende los problemas en este momento. Nuevas situaciones económicas.

Consejo: Deja de quejarte y has las cosas bien.

Géminis

Palabra clave: Poder

Número de suerte: 122

Cambio total en tu vida. Indecisiones. Hazte una limpieza con una vela. No consumas alimentos vencidos. Alguien cercano que te traiciona. Llamadas importantes que debes recibir o contestar. La rueda de la fortuna a tu lado. Mudanzas. Regalos. Cambio de ideas. Viajes de ida y vuelta.

Trabajo: Vacaciones que debes tomar. La parte económica se activa. Compañera (o) que te busca.

Salud: Dolores de hueso revisar

Amor: Alguien te dice cuanto te quiere. La fortuna y el amor llegan juntos. Cuidado con lo que dices.

Parejas: Niños que te piden salir de casa. Debes entender un poco más a tu familia. Arreglos en tu hogar urgente.

Solteros: Amigo militar que te da apoyo. Semana muy positiva. Lee bien lo que estas firmando.

Mujer: Te cancelan un dinero que te debían hace tiempo. Un nuevo amor celebraciones.

Hombre: Asistes a una reunión donde conoces a una nueva persona. Dinero firmas, cambios viajes.

Consejo: Hazte una limpieza espiritual.

Cancer

Palabra clave: Regalo.

Número de suerte: 811

Te sentirás decepcionado (a). Debes enfrentar una situación. Demuestras con hechos lo que haces. Alguien te ayuda. Te ofrecen un negocio. Te fortaleces ante una situación. Decides hacer un cambio en tu vida. Te vas de un sitio. No hagas mal ya que la vida no los cobra. Bendiciones.

Trabajo: Firmas alegrías. Cambio en una oficina o mesas con mucha mercancía.

Salud: Operación pendiente.

Amor: Enamoramiento. No malgastes tantas energías con esa persona que creías ideal.

Parejas: Nuevas ideas. Imágenes que llegan a tu cabeza y no entiendes que pasa, busca ayuda espiritual.

Solteros: Nuevos proyectos. Viaje de ida y vuelta. Te dan un bono o algo con deuda que te aprueban.

Mujer: Caminos abierto hacia el éxito. Hecho curioso con cambios de carpetas que te favorece.

Hombre: Llamadas importantes que estas esperando. Nuevas aperturas. Veras algo en la calle que te agrada.

Consejo: Todo tiene su momento.

Leo

Palabra clave: Cuidar.

Número de suerte: 726

Muchas bendiciones en tu vida. Se termina un ciclo o algo que llega al final del camino. Los problemas comienzan a solucionarse. Algo con una situación amorosa que te cambia la vida. Alegrías. Reunión familiar por algo de dinero. Inicias una nueva etapa económica. Deja la tristeza.

Trabajo: Cuidado en tu entorno. No tomes decisiones sin pensar los resultados.

Salud: Alergias en la cara

Amor: La vida es un bumerán aquí hacemos igual recibimos. Dinero con disfrute con tu pareja.

Parejas: Cambio en fecha de compromiso. Invitación a un matrimonio. No hables de más. Se claro en lo que haces.

Solteros: Viaje. Nuevos inicios. Visitas una ciudad muy fría. Amigos que te busca debes ayudar.

Mujer: El mago la vida te pone en pruebas y debes saber hacer las cosas. Veras quien es tu amigo.

Hombre: Alguien te da la mano, pero otros te la niegan. tranquilo recibes lo que te mereces.

Consejo: Acepta los cambios.

Virgo

Palabra clave: Dinero.

Número de suerte: 606

La rueda de la fortuna está a tu lado recibes bendiciones celebraciones alegrías. Atiende tu vida espiritual. Cuidado con las decisiones apresuradas. Hecho curioso con un perro en la calle. Nuevos negocios de servicios. Debes comunicarte con los niños de la casa y darles lo que le ofreces.

Trabajo: Sueños que se hacen realidad. Decisiones apresuradas. Cambios en una dirección.

Salud: Malestar estomacal.

Amor: Firmas un documento por separación de algo. Nuevos amigos en tu entorno. Éxito con tu pareja.

Parejas: Llega alguien especial a tu vida. Se activa el amor. Nuevas relaciones. Alegrías con tu pareja cambio de actitud.

Solteros: Queridos estas cartas están tan bellas y positiva, adelante en lo que hace no te detengas.

Mujer: Todo lo negativo sale de tu vida. Utiliza la intuición. Reuniones familiares. Viajes y paseos.

Hombre: No te quejes tanto el mundo en tus manos para hacer lo que necesitas y los cambios.

Consejo: Pon en práctica tus ideas.

Libra

Palabra clave: Copas.

Número de suerte: 700

Amigos que te buscan hombre de poder que te ayuda en un nuevo negocio. Cambio de residencia. Mudanzas. Alegrías. Cuidado con pérdidas en una casa. Debes organizarte con el dinero y no malgastar lo que tienes. Tienes las herramientas necesarias para hacer lo que quieres. Llega lo esperado.

Trabajo: Recuperas algo perdido en tu oficina. Te cancelan un dinero por trabajo realizado.

Salud: Cuídate más ve al medico

Amor: Tienes el triunfo el mundo en tus manos. Salidas a sitio de mucho verde con amigo.

Parejas: Se firma un documento pendiente. Algo con una enumeración que te llega. Cambios de rutina.

Solteros: Hombre amigo de poder que te da la ayuda necesaria. Te haces un baño espiritual.

Mujer: Querida amiga es necesario un cambio en tu casa. Nuevas ideas. Compra de alimentos apurada.

Hombre: Estarás con una nueva comunidad. Ten calma cuando hables. Te dan una buena noticia.

Consejo: No permitas que otros decidan por ti.

Escorpio

Palabra clave: Luchas.

Número de suerte: 505

Cuídate en una reunión social de no discutir con personas jóvenes, que tienen mala bebida. Deja el pasado no permitas que te molesten en este momento. Viajes salidos de un lugar molesto. Viaje por carretera. Cambio de horario. Ten calma y has las cosas bien nada con apuros.

Trabajo: Mucho trabajo no tomes decisiones apresuradas cuidado con los malos deseos.

Salud: Sin novedad.

Amor: Deja la tristeza todo pasa y fluye. Regalo especial que recibes. Bendiciones astrales.

Parejas: Mudanzas. Te sentirás vencedor en una situación. Cuídate de enemigos. Mujer amorosa a tu lado.

Solteros: Todo en movimiento. Muchas bendiciones. Los cambios a tu favor. Nuevas ideas. Alegrías.

Mujer: El amor lo logra todo. Se activa el amor en tu vida. Llega alguien especial a decirte algo.

Hombre: Deberás ir a otra ciudad por nuevo negocio, Utilizas un dinero guardado. Mudanzas.

Consejo: Vences obstáculo, ya persistes en lo que quieres.

Sagitario

Palabra clave: Mudanza.

Número de suerte: 198

Deja el miedo ya que todo se paraliza. Alcanzas lo que deseas. Nuevas ideas y aspectos. Llamadas importantes. Es el momento de ir por lo que quieres no te detengas. No tomes decisiones apresuradas en lo personal. Nuevas ilusiones. Cuídate ya que no duermes bien busca ayuda profesional.

Trabajo: Indecisiones. Cambios. Nuevas ideas. Compras de material que llega importada.

Salud: Estrés.

Amor: Escucha concejo. Algo del pasado que se concreta. Disfruta este momento. Cambios positivos.

Parejas: Nuevas creaciones. Metas. Cancelas una situación. Cambio de momento. Nuevos inicios.

Solteros: Te vas de un lugar sin querer regresar. Algo con arte o que haces manual que te da dinero.

Mujer: Te molestas con algo y dejas eso a un lado. Nuevos inicios. Te cancelan un dinero.

Hombre: Te sentirás molesto con personas del pasado por algo que te debían. Se aclara todo con tu pareja.

Consejo: Puedes iniciar lo que quieres.

Capricornio

Palabra clave: Perseverancia.

Número de suerte: 910

Necesitas un tiempo de calma y reposo. Celebraciones. Escucha a las personas más adultas. Cambios que debes tener cuidado. No discutas en la calle con personas agresivas. El triunfo en tus manos. Reuniones con un grupo que trabajas. Hombre de poder amigo que te da la mano y te ayuda.

Trabajo: Recoges lo que sembraste. Recibes una llamada importante. Cambio de clima que no te favorece.

Salud: Malestar en la garganta

Amor: Debes ver la vida en positivo deja lo negativo. La vida esotérica te busca. Las energías del amor están activadas.

Parejas: Limpieza espiritual necesaria. Embarazo. Acepta las cosas, hay cambios. Nuevas ideas en lo que quieres.

Solteros: Busca lo que quieres y hazlo con amor. Recibes apoyo. Cambios de hábitos de alimentos.

Mujer: Se concreta una cita o entrevista. Matrimonio en puerta. Negocios en positivos y fructíferos.

Hombre: Enciende una vela para que tengas caminos abiertos. Firmas unos documentos.

Consejo: Ten fuerza y enfrenta lo que sucede, sin miedo.

Acuario

Palabra clave: Imaginación.

Número de suerte: 526

Debes atender tu vida espiritual. Encuentros reuniones. Cambios. Te invitaran a una fiesta una mujer embarazada que piensa en ti. Recibes un dinero que te debe calma y paciencia de lo que buscas todo pasa ten calma. Cancelas una deuda. Vences una situación negativa. Deja las mentiras.

Trabajo: Se activa la abundancia. Algo en tu sitio de trabajo. Viaje por negocio. Compra de oficina.

Salud: Indigestión.

Amor: El amor activado no lo pierdas. Cuidado con el exceso de control de otros hacia ti. Sal de la rutina.

Parejas: Olvida el pasado. No te quedes enganchado (a) por diferencias con tu pareja.

Solteros: Buenos negocio que se activan. No estás listo para una relación. Toma las cosas con calma. Viaje.

Mujer: Terminas con una relación. Cuidado con los desgastes de energías. Estas muy exigentes.

Hombre: Caminos abierto para lo que quieres. Tomas una decisión importante. Utiliza tu intuición. Reuniones.

Consejo: Aprovecha al máximo los momentos de alegría.

Piscis

Palabra clave: Elección.

Número de suerte: 371

Estarás luchando por lo que es tuyo. Reuniones familiares. Amigos que te llaman. Algo en un jardín. Cuidado con lo que dices. Una persona que te busca por un negocio. Acuérdate la familia primero. Buscas la estabilidad. Compra de ropa que es necesario. Limpieza espiritual con agua dulce.

Trabajo: No permitas comentarios negativos en tu trabajo. Logras un cambio Cuidado con otros que influyen en tu vida.

Salud: Sin novedad.

Amor: No puedes ayudar a todos en tu entorno. Invitación a fiesta especial. Algo que te molesta y lo dices.

Parejas: Compra de vivienda o mudanza. Recibes un obsequio anhelado. Compras necesarias. Cambio de look.

Solteros: Estarás muy prospero (a) en esta semana. Haces muchas cosas. Te molestas con alguien conocido.

Mujer: Cosas importante que te cambian la vida. Mejoran tus relaciones. La compañía de un hombre que no te gusta.

Hombre: Recibes un mensaje importante. Nuevas actividades. Compras. Recibes un abrazo especial.

Consejo: Todo en la vida tiene un tiempo y un lugar.

