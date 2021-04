Asovenchile: Venezolanos expulsados de Chile no tenían antecedentes penales

El pasado fin de semana otros 55 Venezolanos fueron expulsados de Chile, una lista que sigue creciendo en medio de la pandemia y la preocupación de muchos connacionales que están siendo devueltos al país de donde salieron huyendo por la persecución política y la crisis humanitaria.

Según revelaron las autoridades del país, este es el primero de los 14 vuelos contratados por la Subsecretaría del Interior y la Dirección de Extranjería y Migraciones para materializar las expulsiones de venezolanos en su territorio.

Patricia Rojas, presidenta de la Asociación de Venezolanos en Chile, conversó la mañana de este martes 27 de abril con el periodista Sergio Novelli, a través de VPITV. Manifestó su preocupación por esta situación que están enfrentando nuestros hermanos venezolanos. Aclaró que estas personas habían entrado al país de manera irregular pero sin embargo estaban tramitando sus documentos para conseguir un estatus legal.

“Ninguno de los venezolanos expulsados de Chile contaban con antecedentes penales”, remarcó.

#AlDíaConSergio | Patricia Rojas, presidenta de la Asociación de Venezolanos en Chile: "Hay una ley específica para la solicitud de refugio, pero se está poniendo trabas a los venezolanos" #27Abr



Conéctate a nuestra señal #EnVivo aquí: https://t.co/tas4DQgSXq pic.twitter.com/SdQ54nZVW5 — VPItv (@VPITV) April 27, 2021

Organizaciones de ayuda al migrante han denunciado que estas expulsiones vulneran los derechos de los migrantes ya que se les confisca su documentación, se les impide el acceso a abogados, y que su arresto contradice la recién publicada Nueva Ley de Migraciones, vigente desde el 20 de abril.

Esta ley indica que los migrantes que ingresaron con pasaporte o tarjeta de identidad antes del 18 de marzo de 2020 pueden obtener una visa. Pero los migrantes que ingresaron a Chile por pasos no habilitados, tienen un plazo de 180 días para salir del país y acudir a un consulado chileno en el exterior para solicitar una visa. Si su solicitud es admitida, podrán regresar.

“Lo que ocurrió el pasado viernes es que cuando fueron a firmar su proceso de tramitación de documentos los dejaron detenidos, bajo el argumento de que había una orden de expulsión, sin procedimiento penal ni sentencia de un tribunal. Era una orden administrativa, fueron detenidos el viernes en la tarde y expulsados el domingo”, recordó Rojas.

Lamentó que a algunos de ellos no les permitieron comunicarse con algún abogado. “Varias personas lograron tener representación jurídica y no fueron expulsadas, a las otras personas no se les dijo que tenían derecho a un abogado, fue complicado poder asistirlos, lo intentamos pero desafortunadamente es una práctica que hemos venido observando contra los migrantes venezolanos”, lamentó.

“Nosotros no cuestionamos el debido proceso ni las leyes, solo que se están violando sus derechos en materia de desplazados de manera forzosa, se están contraviniendo tratados internacionales suscritos por el gobierno chileno. Se les está regresando al país donde sus vidas corren peligro, su integridad y eso es lo que más nos preocupa en lo que tiene que ver con la comunidad venezolana”, alertó.

#AlDíaConSergio | Patricia Rojas, presidenta de la Asociación de Venezolanos en Chile: "Desde nuestra organización no cuestionamos las leyes, pero cuestionamos una serie de vulneración de derechos" #27Abr



Conéctate a nuestra señal #EnVivo aquí: https://t.co/tas4DQgSXq pic.twitter.com/y0fRouLtsp — VPItv (@VPITV) April 27, 2021

Recomendó a los venezolanos en Chile buscar asistencia legal. Entre los deportados el domingo se encuentra un venezolano que fue separado de su pareja, una mujer chilena con 7 meses de gestación.

“En Chile existe la ley 20.430 sobre solicitud de refugio que tampoco está siendo respetada. Los venezolanos que están saliendo del país son perseguidos y necesitan protección internacional. No duden en reclamar sus derechos, no tengan miedo de comunicarse con nosotros, quizás tardemos en responder porque hay mucha demanda, pero sepan que somos una red importante de personas que estamos dispuestos a asistirlos”, aseveró.

Su cuenta de Instagram, para quienes deseen o tengan la necesidad de contactarlos es @asovenchile.

#AlDíaConSergio | Patricia Rojas, presidenta de la Asociación de Venezolanos en Chile: "Sabemos que hay otros 14 vuelos que se contrataron para sacar personas del país" #27Abr



Conéctate a nuestra señal #EnVivo aquí: https://t.co/tas4DQgSXq pic.twitter.com/ozREtfWq4T — VPItv (@VPITV) April 27, 2021

800Noticias

Por: Reporte Confidencial

