Cómo restaurar las puntas abiertas sin cortarlas

El proceso de cuidar la melena para mantenerla larga, bonita y sana empieza por mantener en orden las puntas abiertas. ¿Quieres saber cómo hacerlo?.

¿Es posible restaurar las puntas abiertas sin cortarlas? Quizás te encanta lucir una larga melena, pero no quieres ir a la peluquería. Si es así, es probable que las puntas abiertas ya le hayan quitado ese aspecto cuidado al cabello.

La realidad es que son inevitables a medida que crece el pelo porque este se debilita y se vuelve más quebradizo. No obstante, resultan odiosas para aquellas que quieran lucir una melena hermosa.

Supón que el pelo por fin alcanzó su nivel más largo; proporcionándote un plus de confianza. Pero de repente… la aparición de una punta abierta entra en escena para arruinarlo. No te preocupes, no será necesario que visites al peluquero si te anticipas a los hechos. ¡Aprende a restaurarlas sin cortarlas!

¿Qué son las puntas abiertas y por qué aparecen?

Las puntas abiertas, también llamadas horquetillas, son la división o ruptura que se produce al final de las hebras del cabello. Estas sugieren un cabello seco, maltratado y mal cuidado; razón principal por la que el peluquero te corte de más en la mayor parte de los casos

Pero no le culpes, solo quiere que el cabello se vea saludable y por eso debe cortarlas desde su nacimiento. Y es que entre las razones que hay detrás de las puntas abiertas, un artículo publicado por la experta Encarnación María Pérez Ruiz señala los siguientes:

Resequedad.

Falta de hidratación.

Cambios bruscos de temperatura.

Químicos.

El agua de mar.

El cloro.

Exceso de champú.

Peinarlo o cepillarlo con fuerza.

Además, el cabello se debilita cuando lo sometes a la plancha, el secador, los tintes, la playa y la piscina. Y sí, puede ser difícil que renuncies a todo esto con tal de mantener un cabello sano, pero no te preocupes: no es necesario.

Por supuesto, debes evitar los excesos para que el cabello no sufra. Sin embargo, puedes continuar con las mismas rutinas de belleza si incluyes sesiones de cuidado para restaurar las puntas abiertas.

¿Es posible restaurar las puntas abiertas sin cortarlas?

Lo primero es tomar conciencia del trato que le das al cabello para dejar atrás los malos hábitos que lo dañan. Y es que, una vez que aprendas a evitarlas, será el momento de ponerte manos a la obra para recuperar su belleza. Pero, ¿cómo puedes hacerlo? ¡Apunta los siguientes trucos!

1. Hidrata el cabello cada quince días

El motivo principal de la aparición de las puntas abiertas es la resequedad, así que encárgate de eliminarla del cabello.

Cada quince días, aplica mascarillas naturales en la melena para hidratarla. De esta forma, conseguirás mantenerla sana y fuerte.

2. Toma más agua

El agua es vital para el buen funcionamiento del organismo, y eso también incluye al proceso capilar. Si estás deshidratada o no tomas suficiente agua, esto se reflejará en su crecimiento; ya que por dentro no estará recibiendo la hidratación necesaria.

3. Evita atar el cabello con ligas o ganchos demasiado apretados

Amarrar el cabello demasiado fuerte hará que se parta.

Por este motivo, evita las ligas con piezas de metal, ganchos que hagan mucha presión o cualquier otro accesorio que maltrate en exceso el cabello.

Cuando el cabello está maltratado y partido, la aparición de las puntas abiertas es inmediata. Así que no te lo sujetes con demasiada fuerza.

Tampoco aprietes demasiado las ligas porque luego será difícil quitarlas. En ocasiones, incluso, es posible que tengas que arrancar un poco de pelo para librarte de ellas.

4. Aplica aceites esenciales cada noche

Emplea una rutina de uso de aceites esenciales cada noche para restaurar el cabello y mantener las puntas bien hidratadas. De esta forma, evitarás cortarlas durante un tiempo.

Así como te cepillas los dientes o vas al baño antes de dormir, también debes dedicarle unos minutos al cuidado del cabello.

Desenreda y cepilla con suavidad.

Luego, utiliza un aceite esencial en las puntas. Este puede ser de almendras, oliva o coco.

Eso sí, recuerda aplicarlo solo en las puntas para que el pelo no se engrase.

5. Corta cada tres meses

Lo ideal es actuar sobre el cabello cuando esté sano para prevenir la aparición de puntas abiertas. Por este motivo, es necesario que adoptes la costumbre de cortarlas cada cierto tiempo para no tener que hacerlo de más en un futuro.

Descuida, los especialistas en el área de Dermatología Cosmética, Médica y Quirúrgica explican que el cabello crece de uno a dos centímetros cada mes. Y, de esta forma, solo tendrás que cortar unos pocos milímetros para mantenerlo libre de puntas abiertas.

Al cortarlo, empieza aplicando mascarillas humectantes e inicia la terapia restauradora y de cuidado constante.

Aprende a restaurar las puntas abiertas sin ir a la peluquería

Como has podido comprobar, no hay remedios milagrosos para deshacerse de las puntas abiertas; ya que forman parte del proceso natural de crecimiento del cabello.

Sin embargo, siguiendo estos simples consejos verás que, poco a poco, las puntas abiertas desaparecerán. Así, podrás lucir una larga, hermosa y sana melena. ¡Inténtalo!

