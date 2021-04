Concierto virtual | Guaco «sin fronteras»

Los fanáticos y seguidores de la súper banda Guaco podrán proximamente disfrutar del primer concierto virtual que han decidido denominar «Sin Fronteras». El encuentro será el próximo 8 de mayo a partir de las 8:00 pm, para que esto sea posible se prepara todo un despliegue creativo y técnico, donde los músicos y cantantes grabarán en vivo, desde distintos lugares del mundo, para así darle el concepto que le da título a este esperado show.

Es así como la agrupación de Gustavo Aguado junto a sus vocalistas decidieron celebrar los 60 años de Guaco y reencontrarse de manera virtual con su público en el que ofrecerá un exquisito repertorio con una duración de casi dos horas.

La audiencia podrá disfrutar de los grandes éxitos de la Super Banda como Todo quedó, quedó, Pídeme, Eres más, Lo eres todo, Regálame tu amor, Te lo tengo que decir, Vivo, Baja, Me vas llevando, Si usted la viera, Lágrimas no más, Pa’ ti , Las caraqueñas, Si me das, Ya no eres tú, de vuelta a tu corazón, Quiero decirte, Cómo será, No la juzgue, Zig zag, entre otras.

