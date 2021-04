Deadpool podría unirse a uno de los equipos más esperados del MCU

La llegada de Deadpool al Universo Cinematográfico de Marvel es una de las más esperadas por parte de los fans, ya que el mercenario se unirá finalmente a la franquicia y actualmente se sabe que Ryan Reynolds está activamente trabajando con Marvel Studios para la tercera película del personaje, la cual se ha confirmado que será clasificación R, pero según unas informes, podría unirse a uno de los equipos más esperados dentro del MCU, pues quieren ver a Deadpool con los Thunderbolts

Después de la compra de la 20th Century Fox por parte de Disney, Marvel Studios por fin recuperó los derechos de varios personajes como los X-Men y Fantastic Four y gracias a que no estaban activamente en desarrollo, podrían hacer un recast para su llegada, en cambio Deadpool es el único personaje que estaba activo, por lo que buscarán conservar lo más posible del personaje para añadirlo a la franquicia.

Según información de fuentes cercanas a Marvel Studios, podríamos ver a Deadpool con los Thunderbolts, ya que Marvel está considerando unir al mercenario con este equipo de villanos que parece ser que se está formando poco a poco, aunque no se descarta que los Thunderbolts busquen acabar con Deadpool, pero es algo que todavía se está decidiendo.

Después del final de ‘The Falcon and the Winter Soldier’ y la aparición de Julia Louis-Dreyfus como Contessa Valentina Allegra de la Fontaine, parece ser que se estará buscando la creación de un nuevo equipo y podría ser los Thunderbolts, pero otra de las ideas es los Dark Avengers en la cual US Agent ha sido parte, por lo que sólo falta esperar hasta las siguientes producciones para saber cual de los dos será y si Deadpool tendrá participación

