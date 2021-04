John Wall fuera el resto de la temporada con lesión

El escolta de los Houston Rockets, John Wall, estará fuera por el resto de la temporada de la NBA 2020-21 con una lesión.

De acuerdo con Shams Charania de The Athletic, los Rockets decidieron sentar a Wall en sus últimos 11 juegos de la campaña debido a una lesión en el tendón de la corva. Por si sirve de algo, la decisión de dejar descansar a Wall y dejarlo en rehabilitación también podría ser para darle al equipo la oportunidad de experimentar y modificar la alineación mientras continúan su reconstrucción.

Rockets star guard John Wall will be sidelined for the remainder of the season due to a hamstring tweak, sources tell @TheAthletic @Stadium. Wall being shut down also gives Houston opportunity to tinker with lineups for final 11 games of season.

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 26, 2021