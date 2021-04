Luis Olavarrieta se despide de Josemith Bermúdez por “unos días”

El periodista venezolano Luis Olavarrieta compartió con sus seguidores la noticia de que realizaría un viaje para visitar a su familia durante algunos días, razón por la que debe dejar a su amiga Josemith Bermúdez, con quien ha estado conviviendo mucho últimamente debido a la recaída que tuvo por el cáncer que padece.

En el post que realizó el comunicador mediante su perfil oficial de Instagram expresó que “Aquí me estoy despidiendo, me voy unos días a ver a la familia. Me la cuidan y me la acompañan con sus mensajes. Vuelvo pronto”.

En la imagen Olavarrieta aparece sonriendo junto a Bermúdez, quien está acostada en un mueble en la parte de atrás, mirando hacia la cámara.

Los seguidores rápidamente reaccionaron a esta imagen de ambos venezolanos, quienes han demostrado en varias oportunidades tener una gran amistad, comentando buenos deseos de salud para la animadora y cantante quien se encuentra en recuperación tras una sesión de tratamientos que tuvo hace algunos meses.

Únete a nuestro Canal en Telegram