Caracas.- La madre de las dos hermanas venezolanas que desaparecieron en Ecuador, Misbelia Quintana, agradeció a las autoridades, tras lograr rescatar a sus hijas, Sofía y Sara Oviedo Quintana, de 12 y 13 años, desaparecidas desde el pasado 22 de abril. «Gracias a todo el apoyo, las autoridades nos han respaldado de manera eficaz y […]

The post Madre de niñas desaparecidas en Ecuador: «Tuvimos un respaldo oportuno de las autoridades» appeared first on El Pitazo.

Apóyanos Compartiendo :