¡Es oficial! Marvel actualiza el perfil de Capitán América con Anthony Mackie

El final de la segunda serie de Marvel mostró que por fin Sam Wilson, interpretado por Anthony Mackie aceptó el título de Steve Rogers, con eso en mente Marvel actualiza el perfil de Capitán América.

‘The Falcon and the Winter Soldier’ exploraba el viaje personal de Sam mientras decidía si quería o no asumir el manto del Captain America, aceptando finalmente el escudo y consiguiendo su propio traje hecho con la tecnología de Wakanda.

Al final de la serie se autodenominó ‘Capitán América and the Winter Soldier’, pero el nuevo póster publicado por Disney y Marvel Studios mantiene el título original de la serie, que es como está etiquetado en la aplicación Disney+.

Pasado el fin de semana de estreno, Marvel publicó el primer póster del personaje en el que aparecía Wilson con su nueva vestimenta, también ha despojado a todas las redes sociales de cualquier trabajo de diseño que tenía Steve Rogers.

Marvel actualiza el perfil de Capitán América, en lugar de Steve Rogers está el mencionado póster del personaje y las menciones a Wilson.

Tanto el perfil oficial de Capitán América en Facebook como los perfiles de Twitter han sido modificados, mostrando a Wilson y su nuevo aspecto, las páginas fueron actualizadas para incluir también la querida frase del personaje «A tu izquierda».

Hay mucha expectativa de los fans de Marvel por ver a Sam Wilson como Captain America en acción una vez más, ya sea en la cuarta película que está en desarrollo, como en otras producciones en las que podría aparecer, una de ellas se cree que será ‘Armor Wars‘.

Aún así habrá que esperar para ver el regreso de Anthony Mackie como Captain America en futuras producciones, pero es casi un hecho que se dará tarde o temprano.

