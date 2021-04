México | Agotarán los tiempos

El Pico del Pollo |

Por: Alfredo Albíter Sánchez

Si las cosas siguen como hasta el momento, con la misma aplicación en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Estado de México, todo indica que se irán hasta los tiempos límites para dar a conocer las planillas completas y suplentes en la búsqueda de las presidencias municipales y diputaciones locales.

Según le han adelantado a este espacio, la estrategia está basada en los tiempos jurídicos y esperarán hasta el último momento para conocer cuántas, en dónde, quién o quiénes, y cómo se presentarán las impugnaciones…

Aunque para el resto de los competidores, me refiero a partidos políticos, les parezca una etapa de desgaste innecesario, en Morena lo ven con otros ojos y alargar tiempos conlleva la aplicación de formas y fondos, cuyos resultados, ellos, los observan hasta el límite.

Me explico, hay candidaturas de propietarios que van “firmes” sin embargo, los acompañantes en planillas han sido objeto de una larga discusión y negociación. Obviamente aquellos que no estarán al enterarse -por filtración o no- harán la impugnación correspondiente.

Presentarán sus alegatos y si queda mucho tiempo, podrían encontrar refugio en otra opción política, obviamente una desbandada no conviene.

Es sencilla la ecuación, pero la aplicación es lo complicado…

Para ser honestos Morena no es el único ejemplo de ello, hasta los chiquitos andan peleando quedarse con el mayor número de espacios y pues en una de esas, hasta podrían buscar aliarse con quien les garantice el espacio que ellos solos no podrán conseguir.

La rabadilla del Pollo

Pollos en el tejado me dicen que aunque Gott und Glück y Decoaro y Supervisión le deben cada vez más al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y que en su contra pesan acusaciones por no inscribir a todos sus colaboradores ante el organismo que comanda Zoé Robledo, pues ahora resulta que fueron elegidas como contratistas del servicio de limpieza en la Secretaría de Educación Pública (SEP) que comanda la ex candidata al Gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, por 87 millones de pesos, pero también en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de Marcelo Ebrard por 7.5 millones de pesos, respectivamente…

Para ser precisos le cuento que Decoaro y Supervisión tiene dos registros obrero patronales y en ambos presenta cuotas por pagar, al conjuntarlas, la cantidad supera los 11 millones de pesos; mientras que por la subcuenta de retiro, cesantía y vejez la cantidad pendiente es de más de 3.5 millones de pesos, aunque destaca que supuestamente ambos registros fueron dados de baja.

Pero hablar de Gott und Glück no implica un desenlace diferente, ya que en lugar de cubrir los 6.9 millones de pesos de hace un mes, ahora debe 8.1 millones de pesos por cuotas obrero patronales, y otros 1.7 millones de pesos por RCV…Por hoy cierro pico. Shalom. Mi correo es: [email protected]