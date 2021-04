“No hay jugador como yo”

Los Washington Wizards de Russell Westbrook perdieron el juego del lunes contra los San Antonio Spurs, pero el base al menos estableció un récord en la NBA durante la derrota 146-143.

Como señaló Cassidy Hubbarth de ESPN, el producto de UCLA terminó con su duodécimo triple-doble en el mes de abril, superando el récord de 1968 de Wilt Chamberlain para la mayor cantidad de triples-dobles en un solo mes.

Russell Westbrook sugirió a los periodistas que los fanáticos no deberían simplemente dar por sentado sus triples dobles:

“Sinceramente, creo que no hay ningún jugador como yo y si la gente quiere darlo por sentado, lo siento por ellos.

“Estoy bastante seguro de que si todos pudieran hacerlo, lo harían. Honestamente, me aseguro de impactar el juego de muchas maneras todas las noches; defendiendo, rebotando, pasando, lo que sea que mi equipo necesite de mí para ganar. Eso es lo que Sí. Realmente no, honestamente, no me importa lo que la gente piense al respecto “.

Los récords de triples-dobles no son nada nuevo para el base, que registró 22 puntos, 14 asistencias y 13 rebotes contra los Spurs.

Chase Hughes de NBC Sports señaló que Westbrook tiene el récord de triples-dobles en una sola temporada de la NBA con 42 durante la campaña 2016-17. También está a solo seis del récord de 181 de la carrera de Oscar Robertson y se prevé que superará esa marca esta temporada o la próxima, considerando que tiene 29 en 54 partidos esta temporada.