Regreso de Capitán América y Bucky será en una serie de Disney+

Los fans de Marvel piden una segunda temporada de la serie protagonizada por Anthony Mackie y Sebastian Stan, pero en su lugar todo indica que Capitán América y Winter Soldier regresarán en ‘Armor Wars’.

Una segunda entrega de ‘The Falcon and the Winter Soldier ‘ ya está en fase de preproducción, sólo que no de la forma más evidente, sino que será una cuarta película de Capitán América.

Mientras que ‘Armor Wars’ se anunció en diciembre, con Don Cheadle regresando como War Machine y gracias al nombre puede estar relacionada con el final de la serie.

En los primeros minutos del primer episodio se ve a James Rhodes reunirse con Sam Wilson en el Smithsonian; es la persona adecuada para entender la mezcla de emociones por las que está pasando Sam, ya que Rhodey tiene que cargar con el peso del legado de Tony Stark, igual que Wilson lo hace con Steve Rogers.

Mientras tanto, la escena post-créditos del final muestra a Sharon Carter volviendo a casa y siendo reincorporada a su antiguo puesto con un expediente limpio. Sin embargo, como Power Broker, está dispuesta a hacer tratos con compradores desconocidos, ofreciendo tecnología avanzada y secretos del gobierno.

Todavía no se sabe mucho sobre ‘Armor Wars’, pero Cheadle está confirmado para su regreso, y ha dicho que la serie explore su relación con su armadura War Machine y su papel en el desarrollo de la tecnología militar.

En los cómics, ‘Armor Wars’ fue una miniserie de Iron Man y trataba de la lucha de Tony con el Spymaster, que robó su tecnología y la vendió a Justin Hammer, es una batalla de poder mientras los trajes inspirados en Stark caen en docenas de manos equivocadas.

Con el Power Broker de Sharon sustituyendo a Spymaster y la posibilidad de traer de nuevo al Justin Hammer de Sam Rockwell, hay mucho espacio para otros cameos también, es por eso que se cree que Captain America y Winter Soldier regresarán en ‘Armor Wars’.

Hasta el momento, se desconoce la fecha de estreno de ‘Armor Wars’, pero es probable que llegará en 2022 por Disney+.

Wipy

Por: Reporte Confidencial

Apóyanos Compartiendo :