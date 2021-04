Revelan la fecha de estreno de ‘After We Fell’ en cines

La historia de amor entre Hardin y Tessa está por volver a llegar a las salas de cine una vez más, gracias a que se dio a conocer, de manera oficial, la fecha de estreno de ‘After We Fell’ en los diversos países.

Fue el pasado Día de San Valentín cuando se publicó el primer avance de ‘After We Fell’, con el romance entre Tessa y Hardin no es la excepción, ya que, a pesar de la cuarentena y las medidas de seguridad se las arreglaron para grabar las siguientes dos entregas, con las que termina la saga.

La serie de películas, adaptadas del libro de Anna Todd, sigue a Tessa Young y Hardin Scott, interpretados por Josephine Langford y Hero Fiennes Tiffin, a través de una relación llena de pasión y celos.

En la primera entrega pudo verse cómo los dos se conocen en la universidad y rápidamente se enamoran el uno del otro, pero al final de la película, su relación quedó en duda.

En la segunda entrega, pudo verse la introducción de Trevor, personaje de Dylan Sprouse, para completar este triángulo amoroso, al final el amor verdadero de Tessa y Hardin sale adelante.

En el primer avance de ‘ After We Fell’ puede verse como Tessa y Hardin llevan a un nuevo nivel de su relación tras su breve separación en ‘After We Collided’. Por supuesto, tienen mucho tiempo perdido que recuperar, pero las cosas en su relación siguen siendo una especie de reto, incluso después de su gran reconciliación.

Parece que hay algunas caras nuevas que aparecen y que podrían estar relacionadas con el pasado de Tessa y Hardin, muchos secretos que no han sido revelados, aunque juraron que iban a ser más abiertos y tener más confianza entre ellos.

La fecha de estreno de ‘After We Fell’ depende del país en que sea exhibida, pero es un hecho que llegará para finales de año.

