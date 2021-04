6 series turcas de comedia para ver después de ‘Love is in the air’

Las series turcas gustan. Pero si hay algo que gusta más son las historias entretenidas, amenas y divertidas. Juntando esos dos ingredientes tenemos la fórmula del éxito, como ha demostrado Love is in the air, que lejos de dramas y tragedias ha logrado congregar a un público de lo más fiel. Si estás enganchada/o a las aventuras y desventuras de Eda y Serkan Bolat, aquí te dejamos otras telenovelas de Turquía que te servirán para pasar la adicción entre episodio y episodio.

1. Habitación 309 (Mitele)-

Demet Özdemir y Furkan Palali dan vida a Onur y Lale en Habitación 309, una exitosa comedia. La historia se centra en dos jóvenes que se conocen en una cita a ciegas preparada por sus madres. Ella está desencantada con el amor después de que su prometido le haya dejado. Él acaba de recibir una herencia de su abuela que solo recibirá si se casa y tiene un bebé. Lale llega a un bar y se acerca a un joven que dice ser Onur. Pasan una noche loca y, tres meses después, ella descubre que está embarazada. ¿Lo mejor? Que el hombre con el que estuvo no es Onur.

2. En todas partes, tú (Mitele)-

Selin está muy contenta porque acaba de comprarse una casa, igual que Demir, que por fin tiene un lugar al que llamar hogar. Sin embargo, lo que no saben es que los dos han comprado la misma propiedad. Cada uno es dueño de una mitad y se ven obligados a vivir bajo el mismo techo. Además de la sorpresa inicial, descubren que son personas completamente opuestas. Furkan Andiç y Aybüke Pusat protagonizan En todas partes, tú, otra serie turca que cuenta con un buen número de seguidores.

3. İnadına Aşk (Mitele)-

Los fans de Can Yaman tienen muy fichada İnadına Aşk, donde es el protagonista junto a Açelya Topaloğlu antes de que le conociésemos por Pájaro soñador. La historia sigue a Defne, una joven que empieza a trabajar como ingeniera informática después de graduarse en una gran universidad de Turquía. En el parking de la empresa conoce a Yalin, un joven muy apuesto que le llama la atención y con el que tiene un encontronazo. No tarda en descubrir que es el CEO de la empresa.

4. Hayat: Amor sin palabras-

Hayat: Amor sin palabras es un imprescindible para los fans de Love is in the air, ya que aparece una jovencísima Hande Erçel. La actriz, junto a Burak Deniz, protagoniza una comedia centrada en dos personas completamente distintas. Ella es una recién graduada que busca trabajo en Estambul. Él es el heredero de un gran imperio textil. A pesar de llevar vidas totalmente opuestas, descubren que el amor está surgiendo entre ellos y juntos aprenderán a encontrar el equilibrio.

5. 50 m² (Netflix)-

En 50 m² conocemos a Golge, un joven que trabaja como sicario. Un día hace lo único que va contra la ética de su trabajo: traicionar a sus jefes. La vida de Golge corre peligro, por lo que se esconde en una vieja sastrería de Estambul. En esos 50 m² comenzará una nueva vida, donde se hará pasar por el hijo del difunto dueño, sin saber los problemas que esto conlleva. Está protagonizada por Engin Öztürk y es una de las apuestas de Netflix por la ficción turca.

Pájaro soñador (Erkenci Kus), Luna Llena (Dolunay) o Te alquilo mi amor (Kiralik Ask) fueron de los primeros títulos en llegar a España y abrieron la veda para toda una ola de historias de amor que han conquistado al público español. Ellas fueron las pioneras, pero no las únicas. Desde hace años vamos viendo cómo diferentes títulos se cuelan entre lo más visto de la televisión en abierto y las plataformas de ‘streaming’.

Si tú también buscas una telenovela turca que huya de las tragedias, aquí recopilamos varios títulos que pueden gustarte: Habitación 309, En todas partes, tú, İnadına Aşk, Hayat: Amor sin palabras, 50 m² y Love 101. La lista se compone de producciones que han demostrado ser un éxito tanto en Turquía como fuera de sus fronteras, pero también hemos incluido algunas series que buscan romper con la tendencia.

Desde historias de adolescentes que pueden enganchar a los fans de Élite, hasta comedias que se mezclan con tramas de acción o series de los grandes actores turcos, como Can Yaman o Hande Erçel.

Sensacine

