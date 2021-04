Adele se prepara para debutar como actriz

Mientras los seguidores de Adele esperan con ansias que la cantante presente su nuevo trabajo musical, parece ser que la estrella del pop tiene en mente perfilarse a explorar nuevos rumbos en su carrera profesional en el mundo de la actuación.

La cantante estaría tomando clases para perfeccionar las artes escénicas y dar el gran salto a la pantalla grande. Según informes del diario Daily Mail, fuentes cercanas a ella habrían informado a dicha publicación que la diva estaría analizando algunas propuestas para concretar varios proyectos cinematográficos.

También se dijo que Adele se encuentra de lo más ansiosa por aventurarse en la actuación y que hasta su sello discográfico estaría buscando la mejor opción para que ella se sienta cómoda en esta nueva etapa que marcaría su debut en el cine.

Del mismo modo otra fuente expresó a The Mail on Sunday: “El sello de Adele haría cualquier cosa para mantenerla feliz y están haciendo todo lo posible para apoyar su nuevo interés en la actuación”.

Mientras tanto, la ganadora del Oscar y el Globo de Oro, que ganó los prestigiosos elogios por su tema Skyfall que formó parte de la banda sonora de la película James Bond de 2012, puso su “corazón y alma” en su nuevo disco y encontró la música “como una terapia” después del final de su matrimonio con Simon Konecki en 2019.

Por otro lado, muchas agencias publicitarias habrían puesto el ojo en la intérprete de Someone like you se después de su notable cambio físico tras haber perdido alrededor de 100 libras y lucir como toda una top model.

“Adele dijo que no a acuerdos de varios millones de libras, incluidos planes de dieta, compañías de alimentos, proyectos de estilo de vida vegetariano, libros de cocina y videos de ejercicio”, aseguró un allegado a la cantante británica en su momento.

