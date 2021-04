Ya han sido variaos los países que iniciaron el proceso de vacunación masiva, conoce el Avance de las vacunas contra el covid-19 en el mundo.

Catorce vacunas han sido aprobadas por al menos un país y 1,04 mil millones de dosis de vacunas contra el covid-19 han sido administradas en todo el mundo.

Países como Chile, España, Argentina, Estados Unidos, Alemania, China, Rusia, México, Canadá y Francia han iniciado sus planes de vacunación contra el coronavirus.

A diario más personas alrededor del mundo reciben la inoculación para prevenir el covid-19. En algunos casos, y dependiendo del tipo de vacuna que se inyecte, basta con una dosis para que comience a hacer efecto, mientras que en otros se debe recibir una segunda inyección para lograr la efectividad deseada.

En el caso de Chile, la vacunación comenzó el 24 de diciembre del 2020, el mismo día en que aterrizaron las primeras 10.000 dosis de la vacuna BNT162B2 desarrollada por Pfizer y BioNTech.

Para que la vacunación se realizara de manera ordenada, el Gobierno estableció un orden de prioridades: son inoculados en primer lugar los funcionarios de salud que mantienen contacto con personas que padecen covid-19.

Avance de las vacunas contra el covid-19 en el mundo

Al 27 de abril de 2021, según el sitio web Our World in Data, más de 1,04 mil millones de dosis de vacunas contra el covid-19 han sido administradas en todo el mundo. Atención: cantidad de dosis administradas no es sinónimo de personas inoculadas, pues en algunos casos cada vacuna requiere dos dosis para un solo individuo.

En este mismo contexto, ya son decenas de vacunas que están siendo diseñadas, pero solo 14 han sido aprobadas por al menos un país.

Vacunas aprobadas

–RBD-Dimer de Anhui Zhifei Longcom

–EpiVacCorona de FBRI

–BNT162B2 de Pfizer y BioNTech

–mRNA-1273 desarrollada por Moderna

–Ad5-nCoV de CanSino

–Sputnik V, elaborada por Gamaleya

–AZD1222 de Oxford y AstraZeneca

–Covishield del Instituto de suero de la India

–Covaxin de Bharat Biotech

–BBIBP-CorV de la china Sinopharm

–Inactivated de Sinopharm

–CoronaVac de Sinovac

–Ad26.COV2.S de Janssen (Johnson & Johnson)

–KoviVac de Chumakov Center

