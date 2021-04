«Chambear no me place»: Hombre que pide dinero para comer se vuelve viral; responde a oferta de trabajo

¿Todas las personas en situación de calle no quieren trabajar? Aunque siempre hay dos caras de la moneda, es decir hay quienes sí quisieran tener un trabajo estable y dejar las calles, hay quienes no les apetece laborar. Tal es el caso de un hombre de Coahuila que se volvió viral en redes sociales. Y es que resulta que mientras pedía dinero para sobrevivir, rechazó una oferta de trabajo por parte de un hombre. El protagonista de esta historia dijo que “chambear no –le– place”. Por ello, el momento dividió opiniones, mientras para algunos fue negativo su punto de vista, para otros fue vulnerable difundir el momento, pues generaliza la condición de personas en situación de calle.

Fue a través de redes sociales en donde el video se compartió y de inmediato se volvió viral. En éste, se ve a un hombre pidiendo dinero en Sabinas, Coahuila, a un automovilista. Ante la petición de ayuda, el conductor dice que tiene una chamba para recoger un terreno. ¿Cuál fue su respuesta?

Aunque se esperaba una respuesta positiva, el hombre en situación de calle asegura que él no se dedica a eso, pues no le place trabajar.

“Tengo una chambilla de limpiar un terreno, ¿no quieres?“, ofreció el automovilista.

“No… lo que pasa que yo no puedo, carnal. Yo me la paso pidiendo, ese es mi rollo, chambear no me place,” respondió el hombre.

El video de inmediato se volvió viral en redes sociales y desató severas críticas en su contra. Primero, hubo quienes criticaron al hombre por rechazar el empleo, así como tacharon al automovilista por exponer al hombre en situación de calle. ¿Cuál es tu opinión?

Milenio

Apóyanos Compartiendo :