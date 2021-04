EEUU | Un «soñador» y una profesora entre los invitados de Biden a su discurso

El «soñador» mexicano Javier Quiroz, que llegó irregularmente a Estados Unidos a los tres años, y la profesora María Isabel Ballivian, que ayuda a niños empobrecidos, figuran entre los invitados del presidente Joe Biden, a su discurso de esta noche ante el Congreso, aunque este año tendrán que seguirlo en remoto.

En EE.UU., conocer los asuntos que abordará un mandatario durante su discurso anual ante el Congreso es igual de importante como saber quién se colocará en el palco de invitados.

Ronald Regan (1981-1989) publicó por primera vez su lista de invitados en 1982 y todos los presidentes y primeras damas han hecho lo mismo desde entonces. Este año no podía ser menos.

Sin embargo, debido a la pandemia de covid-19, la asistencia estará restringida y los invitados del gobernante y la primera dama, Jill Biden, tendrán que seguir de manera remota el evento, informó la Casa Blanca en un comunicado este miércoles.

Por tanto, se espera que Biden no haga alusiones a sus invitados durante la alocución. Es tradición que los invitados representen las prioridades de la Administración y que el presidente narre su historia de lucha personal en algunos momentos del discurso que suelen ser especialmente emocionantes.

Join us for the President’s Joint Address to Congress tonight as we reflect on the last 99 days and the road ahead. pic.twitter.com/yCafYigIsu

— The White House (@WhiteHouse) April 28, 2021