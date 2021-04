España | La Inteligencia Artifical revela que los Manuscritos del Mar Muerto los hicieron varios escribas

Los Manuscritos del Mar Muerto fueron descubiertos hace aproximadamente 70 años en las cuevas de Qumrán, cerca del Mar Muerto. Estos textos contienen un importante legado cultural de la antigüedad y se trata de uno de los textos bíblicos más antiguos de los que se tiene constancia en lengua hebrea.

A través de un estudio publicado por Plos One, y firmado por investigadores de la Universidad de Groninga, en Países Bajos, se ha podido descubrir que la autoría de estos rollos estuvo en manos de varios escribas, y no de uno solo como se pensaba con anterioridad.

Inteligencia Artificial

La base de este estudio está cimentada bajo unas técnicas novedosas que utilizan la Inteligencia Artificial que permiten a los ordenadores leer escrituras realizadas a mano.

Durante el estudio, los investigadores determinaron que fueron, al menos dos escribas diferentes, los que se encargaron de llenar los rollos de los Manuscritos del Mar Muerto.

Estos escribas compartían una formación común, tal y como sugieren las conclusiones del estudio, además de tener un estilo muy similar a la hora de escribir sobre el rollo.

Según el profesor Lambert Schomaker, experto en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, «las 54 columnas de texto del Gran Rollo de Isaías se dividían en dos grupos diferentes que no estaban distribuidos al azar en el rollo, sino que estaban agrupados, con una transición alrededor de la mitad».

