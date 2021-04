España | Las cuatro alternativas del PSG para suplir a Mbappé

El París Saint-Germain comienza a preparar un futuro sin una de las mayores estrellas de su plantilla, Kylian Mbappé. El delantero francés sigue sin renovar con el club parisino y su fichaje por el Real Madrid cada día parece estar más cerca. Mientras tratan de evitarlo, en el Parque de los Príncipes comienzan a sondear el mercado de fichajes en busca de un sustituto: Vinicius Junior, Leo Messi, Cristiano Ronaldo y Harry Kane, las principales alternativas que manejan los de Al-Khelaifi.

Vinicius Junior

Las exhibiciones en Champions League de Kylian Mbappé ante Barcelona y Bayern de Múnich no han hecho más que reforzar el plan de la cúpula del Real Madrid, que entiende prioritario el fichaje del delantero francés durante el próximo verano. Eso sí, en París están convencidos de que no lo regalarán y podrían pedir que el Real Madrid incluya algún jugador en la operación. Aquí entra Vinicius Junior, un jugador que gusta mucho en la dirección deportiva del PSG.

Tal y como desveló en exclusiva Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones, el club parisino quiere incluir a Vinicius en la operación de Mbappé: «Está habiendo conversaciones entre el Real Madrid y el PSG por Mbappé y el PSG insiste, a través de terceras personas, en un jugador: Vinicius», adelantó el director de OKDIARIO, que definió al brasileño como «una obsesión de Leonardo». De esta forma, Vinicius Junior es una de las alternativas que manejan en París para sustituir a Mbappé. Se trata de una opción viable y que llegaría de forma directa en la operación de la venta de Mbappé al Real Madrid.

Leo Messi

Se trata de otra de las opciones que manejan el líder de la Ligue 1 para sustituir a Kylian Mbappé. En plena incógnita sobre el futuro de Leo Messi en Barcelona, el argentino tiene dos opciones para abandonar por primera vez el club azulgrana: el Manchester City y el PSG, las dos principales alternativas que tenía el pasado verano. Si llega al Parque de los Príncipes, el argentino cumpliría uno de sus grandes sueños de los últimos años: volver a disfrutar del fútbol junto a Neymar Junior.

Sin embargo, todo parece indicar que Messi continuará en Barcelona la próxima temporada. A sus 33 años, el 10 tiene unas altísimas pretensiones económicas y su llegada a París no sería fácil en términos de Fair Play Financiero. Las próximas semanas serán claves para saber si continuará en Barcelona o saldrá para dar un giro radical a su carrera deportiva.

Cristiano Ronaldo

En París siempre han soñado con fichar a Cristiano Ronaldo. No hay mejor momento para hacerlo: el delantero portugués no es feliz en Turín –no acaba de contar con un proyecto deportivo para luchar por la Champions– y su salida en verano está en la boca de todos. A pesar de que está dispuesto aa abandonar la Juventus, el luso no es la prioridad del PSG, tal y como adelantó OKDIARIO.

Por ello, el club dirigido por Mauricio Pochettino solo iría a por Cristiano Ronaldo si le fallan otras opciones. Vinicius Junior, Leo Messi y Harry Kane están por delante de Ronaldo, el último de la fila del PSG. El portugués sigue siendo un jugador decisivo y letal dentro del área, pero su precio y su alta ficha dificultan la operación.

Harry Kane

Otra de las opciones que maneja la dirección deportiva parisina. En este caso, se trataría de una petición expresa de Pochettino, que coincidió con Kane durante muchos años en su etapa en el Tottenham. Durante los últimos días, la prensa inglesa está hablando del futuro de un Kane que podría salir del club, más aún después de lo complicado que se ha puesto la clasificación a la próxima edición de la Champions League para los de José Mourinho.

Con contrato hasta 2024 en el Tottenham, el PSG no lo tendrá nada sencillo para hacerse con Kane, que tiene muchas novias entre los grandes clubes de Europa. Sin embargo, se trata de una opción que gusta mucho tanto a la directiva como al cuerpo técnico de Pochettino, que entiende que su fichaje sería una gran operación para el futuro del club.

Vinicius Junior, Leo Messi, Cristiano Ronaldo y Harry Kane, las principales alternativas que maneja el París Saint-Germain para sustituir a un Kylian Mbappé que se aleja del Parque de los Príncipes. El sueño es Messi, pero saben de su dificultad y podrían aprovechar la venta de Mbappé al Real Madrid para llevarse a Vinicius, uno de los jugadores del momento.