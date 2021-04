España | «Las tiendas sufrirán un recorte del empleo del 15% en 2021»

A la espera de la ayudas directas que ha puesto en marcha el Gobierno de Pedro Sánchez para hacer frente al impacto de la crisis del coronavirus -dotadas de 7.000 millones de euros- , el sector textil continúa agonizando y prevé un recorte del empleo de hasta el 15% en 2021 ante la falta de confianza del consumidor y el hundimiento de las ventas desde que la pandemia comenzó a dar sus primeros coletazos -pese a las promociones agresivas para eliminar stock-. Un escenario que pone en riesgo el empleo 100.000 trabajadores.

Así lo ha confirmado el presidente de la Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complemento y Piel (Acotex), Eduardo Zamácola, en conversaciones con este diario, que ha explicado que «las plantillas del sector textil sufrirán un reducción de entre el 10% y el 15% en 2021 en comparación con los niveles previos al impacto de la crisis del coronavirus». «Los resultados de las ventas de los primeros meses del año reflejan que los comercios no van a poder mantener el empleo en sus negocios», añade.

«Uno de cada cuatro comercios del textil está cerrado y con el inicio de la temporada de verano, que acaba de empezar, es muy probable que muchos comerciantes, que no están viendo la luz, no puedan soportarlo más y van a cerrar en masa», calcula. De esta manera, Zamácola se pregunta «en este contexto, ¿como van a aguantar los empresarios con las plantillas pre-covid que exige el Ministerio de Trabajo y Economía Social, cartera de Yolanda Díaz?».

Ante esta situación, avisa al Gobierno de Pedro Sánchez de que «si las ayudas directas no llegan con carácter urgente nos podemos ir al 40%, o incluso el 50%, de comercios cerrados en 2021, ya que la relajación de las medidas restrictivas y el avance de la campaña de vacunación no sirve de nada si los comerciantes no recuperar la confianza del consumidor y continúa la incertidumbre económica».

Plan de ayudas «insuficiente»

Zamácola ha asegurado que el plan de ayudas aprobado por el Gobierno de 11.000 millones de euros es «insuficiente», al tiempo que ha reconocido que «llegan muy tarde» para los sectores afectados. «Recibir 20.000 euros de compensación para una empresa que ha perdido 400.000 euros es algo insuficiente. A mis asociados, por las connotaciones que tiene, les he dicho que para esa porquería de ayuda que no la cojan, pero habrá que ver como ir a por más ayudas», ha indicado.

De esta forma, la patronal textil ha vuelto a solicitar al Ejecutivo de Pedro Sánchez medidas financieras, laborales como la prórroga de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y la flexibilización laboral, y fiscales como la reducción de IVA, que considera «fundamental».

Por otro lado, el presidente de Acotex ha vuelto a lamentar el «silencio administrativo» del Gobierno y las diferentes Administraciones ante la peticiones de ayudas y reuniones solicitadas por el sector y su oferta para colaborar en encontrar soluciones para revertir esta situación, tal y como ha publicado este diario.

En concreto, la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño; la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; y la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, negaron a la Alianza de Comercio y Hostelería una reunión pese a la situación que atraviesa el tejido empresarial español.