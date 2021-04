Frida Sofía quiere renunciar al apellido Guzmán

Luego de acusar a su abuelo, Enrique Guzmán, por abuso sexual, Frida Sofía estaría contemplando renunciar a su apellido.

Según El Heraldo de México, la cantante estaría buscando cambiarse el nombre, pues no quiere ser relacionada con los Guzmán – Pinal.

Así lo reveló una amiga cercana a la artista, quien aseguró que esta se encuentra devastada por no recibir el respaldo de su madre.

La informante sostuvo que Frida se siente traicionada de que su madre aproveche su condición mental para desacreditarla.

Del mismo modo, más allá de su denuncia, la influencer “está decidida” a dejar atrás los estragos que le provocó la familia de Alejandra Guzmán.

FRIDA SOFÍA TOMA UNA DIFÍCIL DECISIÓN

“Ha tenido días muy difíciles, está devastada y harta. Pensó que al dar a conocer lo que su abuelo le hizo, su familia entendería el por qué de muchas cosas”, señaló la mujer.

Sin embargo, tal parece que la polémica declaración al contrario de lo que pensaba, terminó por quebrantar su relación con su madre.

“Ella dijo, literalmente: Ya no quiero nada que me recuerde ni me vincule a esa gente, yo ya no quiero ser Guzmán Pinal, quiero quitarme esos apellidos que tan malos recuerdos me traen”; comentó la amiga de Frida.

Del mismo modo, la también influencer confesó sentirse “abandonada” por todos sus parientes, incluyendo su abuela, Silvia.

“Aunque quiere mucho a su abuelita…se ha sentido traicionada. Se enteró por unos amigos que hizo su comunicado porque le pidieron ser conciliadora y la presionaron”.

Finalmente, la amiga de la cantante comentó que adoptará el apellido Moctezuma, el cual pertenece a su padre.“Frida platicó de esto con él y estuvo de acuerdo, están viendo las posibilidades que tienen para poder hacer este cambio de apellido”.Hasta el momento, la mexicana no se ha pronunciado públicamente sobre esta decisión. Sin embargo, dado su conflicto familiar, la cuestión no parece tan descabellada.

