Hande Erçel y Kerem Bürsin publican unas románticas fotos en Maldivas

Hace una semana se avivaban los rumores sobre que la relación de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel trascendía más allá de la pantalla televisiva. Ambos protagonizan un gran romance en la serie turca Love is in the air (Telecinco), que ha conquistado a miles de telespectadores, y muchos de sus seguidores sueñan con que el romance entre sus personajes, Eda Yildiz y Serkan Bolat, se materialice en la realidad. Ahora, su escapada conjunta a las Maldivas y las fotos que han publicado en sus redes sociales tienen embelesados a sus fans.

Primero uno de los seguidores de la serie compartió una foto en la que se veía a dos personas en el hall de un hotel de Maldivas y aseguraba que eran los intérpretes. Poco después ambos confirmaban que estaban en las islas, pero no daban respuesta a qué tipo de relación había entre ellos. Sin embargo, ahora son los propios actores los que comparten en sus respectivos perfiles de Instagram sendas imágenes el uno del otro.

Piropos recíprocos

En una de las imágenes, Hande aparece de espaldas mirando a la puesta de sol y Kerem escribe: «Una bonita vista en un bonito lugar con una bonita mujer». Casi como respuesta a esto, ella subía una foto de una playa en la que Bürsin sale de espaldas caminando y escribía sobre la foto un enigmático: «And you the B. » (y tú «la ¿mejor?, ¿la bella?).

Los intérpretes parecen confirmar los rumores con estas fotos y los mensajes cariñosos. Por si fuera poco, la pareja de actores no ha viajado sola, sino en compañía de del hermano, la cuñada y la sobrina de Hande, que están con ellos disfrutando de las Maldivas. Así que se trata de un viaje en familia, no se sabe si de carabina o para celebrar algún anuncio feliz.

La Vanguardia

