Adriana Azzi: Horóscopo del 28 de abril de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 28 de abril de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Oportunidad.

Número de suerte: 996

No digas lo que tienes. La envidia destruye. Mujer de poder o madre de carácter fuerte con discusiones. Celebraciones y alegrías. Te descubren en algo. Te invitaran a salir para salir de la rutina. Malestar anímico que será pasajero. Hechos con un centímetro. Se mas ahorrativo (a).

Trabajo: Cambio de empleo. Inicias estudios por el trabajo. Cuídate de traiciones. Aprendizaje.

Salud: Estrés.

Amor: Cambio de rutina. Una nueva vida. Tomas unas vacaciones. La estrella del amor te acompaña.

Parejas: Sales de viaje y no regresas. Celebraciones alegrías. Vences a los enemigos.

Solteros: Alegrías por embarazo. Situación económica estable. Trabajas mucho y ganas poco.

Mujer: Fijas una fecha. Se activa el amor o se mantiene la relación. Tristeza por amigos que se van del país.

Hombre: Celebración por logros. Reuniones en familia. Cambios en una mujer de la familia.

Consejo: Nada apurado o forzado funciona.

Tauro

Palabra clave: Éxito.

Número de suerte: 449

Malestar por una comida que no recibes. Se resuelve un problema con ser querido. Molestia por no cancelar un servicio público. Verás a una persona arrepentida que te pide perdón por lo que te hizo. Consigues una caja que te recuerda el pasado. Estas cansado (a) de lo mismo.

Trabajo: Compañeros con buena noticia. Viaje por trabajo. Harás un negocio de repuesto de vehículo.

Salud: Sin novedad.

Amor: Exigirás respeto en tu vida privada. Firma de contrato de vivienda. Se activa el amor.

Parejas: Amiga que te ayuda sin ningún interés. Algo con una cuenta bancaria donde te ofrecen un crédito.

Solteros: La comunicación es lo más importante. Recibes buenas noticias y lo celebras.

Mujer: Solucionas un problema. Ponle más atención a los problemas familiares.

Hombre: Cambias de idea de trabajo. Verás que no puedes con tanta carga. No puedes viajar por documentos.

Consejo: Haz las cosas con calma.

Géminis

Palabra clave: Balance.

Número de suerte: 937

Compañeros que se van de celebraciones con jefes. Cuidado con salidas nocturnas. Personas de poder que oculta algo. Asegúrate de acompañar a alguien. Alegrías por dinero que llega a tus manos. Se rompe algo en tu casa que está mal puesto. Cambios en tu vida o tomas otros rumbos.

Trabajo: Termina tu tiempo en el empleo actual. Hecho curioso con una planilla. Cambio de ideas.

Salud: Sin novedad.

Amor: Nuevos horizontes en lo amoroso. Conoces a una persona en viaje que te enamora. Mudanzas apresuradas.

Parejas: Firmas documento de vivienda. Ocultas ingreso extra. Viaje al interior. Indecisiones. Miedo.

Solteros: Tienes la capacidad para ejercer el cargo que te ofrecieron. Se alejan personas negativas.

Mujer: Sueños que no se colocan en acción. En tu entorno tres hombre dispuesto ayudarte.

Hombre: Mucho movimiento laboral. Te defiendes de algo y sales libre. Recibes mensaje.

Consejo: Tendrás fuerza intelectual.

Cancer

Palabra clave: Estabilidad.

Número de suerte: 032

Se rompe algo en tu casa que está mal puesto. Cambios en tu vida o tomas otros rumbos. Debes intentar algo de nuevo. Serás responsable de lo que haces. Una nueva estrella. Cambios. Rompes el miedo. Nuevas aperturas en tu vida. Nuevo ascenso. Fertilidad en tu vida.

Trabajo: Recibes más trabajo y no sabes decir que no. Se activa el amor en tu oficina.

Salud: virus.

Amor: Ayudas a una persona por tristeza que está pasando. Salidas nocturnas. Cuídate de persona morena que te vigila.

Parejas: Celebraciones. Embarazo. Buenas noticias en el empleo. Mudanzas. Cambios.

Solteros: Es el momento de recoger lo trabajado. Quieres que los demás hagan cambios a tu antojo.

Mujer: Se concreta un cambio en viaje. Recibes ayuda de amiga espiritual. Utiliza tu intuición.

Hombre: Serás líder en un grupo. Nuevas ideas. Grupo de trabajo que quiere trabajar contigo.

Consejo: Deja las dudas.

Leo

Palabra clave: Capacidad.

Número de suerte: 666

Hijos que te traen alegrías. Inicios de estudios. Viajes que planifica. Estarás hablando de mudanza. Extrañas a alguien. No controles nada de lo demás deja las cosas disfruta tu vida. Cuidado con gastos de más, controla tu dinero. Es una semana de tomar decisiones contundentes.

Trabajo: Victoria en lo laboral. Compañero no atiende a llamado de jefe. Nuevo proyecto grupal.

Salud: Molestia en la garganta.

Amor: Buenas noticia de tu pareja. Se activa el amor con una persona conocida. Separaciones por chisme.

Parejas: Alegrías con hijo. La relación es de dos no permitas que otros estén contigo y tu pareja.

Solteros: Cuidado con una mujer conocida conflictiva. Celebraciones. Copas especial de brindis.

Mujer: No sabes qué camino tomar. Indecisiones. Cambios. Nuevos viajes. Se hace justicia.

Hombre: Padre que te pide ayuda con un hijo. Traiciones. No creas en persona recién conocida.

Consejo: Pendiente con tus negocios.

Virgo

Palabra clave: Seguridad.

Número de suerte: 491

Lee bien lo que firmas. Nuevos negocios. Viajes de ida y vuelta. Se tolerante con personas cercanas. Si alguien se tiene que ir déjalo (a) ir. No llores, adelante enfrenta las cosas. El universo la vida te cambia tu vida. Nuevas oportunidades. La vida se encargara de darte todo lo que quieres.

Trabajo: Cambio de actividades. Nuevos estudios para mejorar en lo laboral. Cancelas una deuda.

Salud: Equilibrio.

Amor: Llamadas importantes. Llegas rápido a una reunión. Mujer que te da apoyo económico.

Parejas: Nuevas ilusiones. Sales de vacacione. Asistes a una iglesia. Cambio de vehículo.

Solteros: Protección espiritual. Hecho curioso con un regalo. Llegan personas del pasado.

Mujer: Se consolida una relación. Cuídate de relaciones platónicas. Aléjate de las personas negativas.

Hombre: Nuevas ideas. Mujer que te propone un negocio. Viajes a sitio de playa disfrute.

Consejo: Controla el miedo.

Libra

Palabra clave: Retener.

Número de suerte: 892

Un hombre de poder que te conecta con un negocio o proyecto donde se te abren las puertas. Consigues un empleo donde será tuyo. Informaciones que llegan a tus manos. Terminas una situación. Encuentro sorpresivo con alguien del pasado en centro comercial.

Trabajo: Libérate de tensión. Buscas la armonía y el equilibrio en lo laboral. No cometas los errores del pasado.

Salud: Hazte la rehabilitación

Amor: Revisa los documentos ya que aparece un viaje. Dejas el pasado y buscas algo nuevo.

Parejas: Te liberas de una relación incómoda. Compras con amigos. Celebraciones.

Solteros: La estrella de la fortuna a tu lado. Caminos abiertos. Logros triunfos. Algo con una boda.

Mujer: Tendrás que buscar un material de trabajo. Consigues lo que quieres hacer. Paseos.

Hombre: Estás celebrando un triunfo. Cuidado como ganas ya que lo que mal haces mal termina.

Consejo: Aléjate de personas conflictivas.

Escorpio

Palabra clave: Caridad.

Número de suerte: 422

Por desacuerdo en una reunión familiar discutes con hermana por estar en desacuerdo. Nostalgia por algo que pediste paseo a sitio montañoso con familiares. Las traiciones están latente cuídate. Reunión familiar. Hermano que te da consejos por algo que sucedió. Salidas nocturnas.

Trabajo: Sales bien en una evaluación. Te vas de reposo necesitas descansar. Compañero que te apoya.

Salud: Malestar estomacal.

Amor: Llamadas importante. Amigos del pasado que te buscan. Estas terminando con una amistad.

Parejas: Acuerdos. Te enfrentas a un desafío. Buenas experiencias en el manejo de personal.

Solteros: Hermano con sorpresa en una reunión familiar. Compras para en tu casa. Revisa tus estados de cuenta

Mujer: Sales de compra. Padre que te pide ayuda. Evita conflictos con la familia. Nuevos compromisos.

Hombre: Mujer que te pide ayuda por hijos. No quieres recibir ordene de un proyecto.

Consejo: Consigues ayuda, no lo pierdas.

Sagitario

Palabra clave: Mejoras.

Número de suerte: 022

Indecisiones pero lo que hagas será muy positivo sale el sol. Recoges tu trabajo realizado. Algo con un archivo donde te molestas. Hombre que trabaja contigo y no escucha lo que tú quieres. Pon fuerza en todo lo que haces ya que logras algo que quieres. Nuevas experiencia.

Trabajo: Jefe que apoya información de un grupo de compañeros. Se cauteloso con las inversiones.

Salud: Sin novedad.

Amor: Persona especial que te hace sentir importante. Evolución y éxito. Seguridad en ti mismo.

Parejas: Deja los celos dañas la relación. Nuevos desafíos. Evita discusiones ante personas extrañas.

Solteros: Luchas interna. Reencuentros con amigos de trabajo. Celebración por triunfo.

Mujer: Se termina una relación con una mujer adulta. Te arrepentirás de cosas que dices y haces.

Hombre: Cuidado con engaño. Sales con dos mujeres amiga y la pasas bien. Consolidas lazos.

Consejo: Aléjate de quien te hiere.

Capricornio

Palabra clave: Generosidad.

Número de suerte: 849

Nuevas oportunidades de negocio. En lo económico. Ten confianza en lo que estás haciendo. Grandes amigos. Un dinero que te preocupa. Tranquilidad que buscas en lo económico. Estarás pendiente de un familiar que eta enfermo o pasa por una situación económica mala.

Trabajo: Decisiones apresurada para hacer un cambio de oficina. Carisma. Logras conciliaciones.

Salud: Caída del cabello.

Amor: Cuidado con amoríos ocultos. Bendiciones que todo llega. Conquistas alguien que te gusta.

Parejas: Persona joven que te da buenas noticias. Ayudas a una persona que anda en malos pasos.

Solteros: Se hacen cambios en una fiesta. Te dan una respuesta de correo. Nuevos cambios. Mudanzas. Viajes.

Mujer: Concretas fechas. Cuidado con amoríos ocultos. Hecho curioso con una invitación a paseo.

Hombre: Buenas nuevas que te dan del extranjero. Cambio de vida. Juegos de azar con ganancias.

Consejo: Escucha consejo.

Acuario

Palabra clave: Armonía.

Número de suerte: 907

Encuentros con amigos o socios. Debes disfrutar lo que viene. Matrimonio en puertas. Asistirás a un concierto en la calle. Trabajaras por el derecho de otros que sea respetado. No discutas en tu casa tan temprano acepta tus errores. No cambies por los demás, si no por tu bien.

Trabajo: Cuidado con carpeta de trabajo. Te buscan en la oficina por tu colaboración en trabajo.

Salud: Mejorando.

Amor: Busca tu parte espiritual. Mantente firme en lo que quieres en tu relación. Cautela en la calle.

Parejas: Tristeza por abandono o ruptura sentimental. Nuevas experiencia en lo económico.

Solteros: Mantienes estabilidad después de una pérdida. Tristeza y llanto. Tranquilidad. Paz.

Mujer: Buscas inversiones en otra ciudad. Algo con una caja de regalo. Solventaras tu economía.

Hombre: Amigo (a) te dará mucha alegría. Conoces hombre extranjero por negocio. Estarás de reposo.

Consejo: No grites, habla.

Piscis

Palabra clave: Negocio.

Número de suerte: 882

Vienen cambios y decisiones que debes tomar en tu vida. Reuniones familiares y amigos. Gastos. Algo importante en lo económico. Pondrás puntos claros en una reunión. Celebraciones. Alegrías. Algo en una reunión donde serás importante y te destacas. No escuches chisme.

Trabajo: La familia cuenta contigo para un negocio que se inició. Llegas triunfante después de cerrar un negocio.

Salud: Estrés. Dolor de espalda.

Amor: Te pedirán un tiempo. Logras vencer obstáculos. Obtienes lo que te merece. Mucha alegría a tu lado.

Parejas: Te sientes atrapada (o), no puedes hacer nada. Triunfo. Llegas a una meta. Ganancias.

Solteros: No hagas las maletas sin pensar. Asumes responsabilidades de un hermano.

Mujer: Personas que se oponen a la relación que tienes. Se activa la opulencia y la prosperidad en tu vida.

Hombre: Recibes bendiciones. Asistes a una iglesia por compromisos. Deja los malos pensamientos.

Consejo: olvida el pasado, sigue tu vida.

