«La noticia de que estoy bien no es cierta»

Luego de que el domingo sufriera un accidente de tránsito junto a su esposa, el cantante y compositor estadounidense, Willie Colón, envió este martes un mensaje a sus seguidores para confirmar su estado de salud: «Es un largo camino para la recuperación».

«La noticia de que estoy bien, lamentablemente, no es cierta. Es un largo camino para la recuperación. Gracias por todo lo que me han dado a lo largo de los años. Con la ayuda de Dios volveré», reza parte del mensaje publicado en su cuenta en Twitter.

El escrito, dirigido a sus fanáticos, amigos y seguidores, desmiente que esté mejor luego de sufrir el accidente automovilístico que lo llevó a él y a su esposa a ser trasladados de emergencia al Hospital General Sentara Norfolk en Estados Unidos.

De acuerdo a un comunicado del equipo del músico, Colón se encuentra en estado grave, pero estable. Sufrió una conmoción cerebral, laceraciones en el cuero cabelludo que requirieron 16 grapas y fracturas en una vértebra cervical.

Mientras que su esposa, Julia May Craig fue dada de alta tras ser atendida de emergencia por presentar contusiones.

My dear friends & fans. Sorry I can’t answer your beautiful words of support personally. The news of my being OK, unfortunately, is not true. I have long road to recovery to walk. Thank you for all you have given me through the years. With God’s help I will come back. God bless.

— Willie Colón (@williecolon) April 27, 2021