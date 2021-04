Lo que dijo Douglas Rico sobre la emboscada y grupos armados de la Cota 905

El director nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), comisario Douglas Rico, ofreció importantes detalles de los sucesos ocurridos el pasado jueves cuando funcionarios de ese organismo fueron emboscados por grupos armados que hacen vida en los sectores de la Cota 905 y El Cementerio.

A continuación cada una de las frases que emitió el comisario Rico durante el programa que también fue transmitido por Instagram a través de un live:

– Nosotros el día jueves una comisión ciertamente del Cicpc fue emboscada por un grupo de delincuentes que hacen vida en los sectores de la 905 y El Cementerio.

– Tenemos identificadas a la gran mayoría de esas personas que hacen vida en ese sector.

– Sabemos que muchos jóvenes de otros sectores se han ido hacia esas zonas.

– Estratégicamente hay operaciones que no se pueden realizar porque no voy a arriesgar la vida de más funcionarios.

– El Cicpc en estos momentos está haciendo un estudio, no solo de los organismos de seguridad, un estudio de alto nivel para ir primero a las conversaciones para que este grupo de personas depongan su actitud hostil que han mantenido en la ciudad de Caracas.

– Está en estos momentos un proceso de conversación con esta organización criminal que está allí instalada para que, en principio, depongan su actitud y entreguen las armas.

– Debo advertir eso, aquí no hay electrones libres en ningún organismo, ningún funcionarios o ningún director de un organismo de seguridad ciudadana policial puede realizar acciones sin la debida autorización.

– Aquellos que critican, no me importa, porque el grupo de hombres y mujeres que trabajan en el Cicpc, muchos de ellos hombres y mujeres valientes, con guáramos como diríamos en un lenguaje coloquial saben de estrategia policial y saben cuál es el momento en que deben actuar, siempre apegado a la Ley y la disciplina que, como organismo de seguridad ciudadana, cuerpos armados deben tener disciplina y seguir órdenes de nuestros superiores.

– Yo, como director de esta organización sé que todo tendrá un punto final el cual mucha gente ha estado inquieta y felicito

– Como lo dije en una reunión con todos ellos, o aplaudo o me solidarizo con aquellos hombres que lamentablemente fueron emboscados pero que con valentía y gallardía pudieron resistir una acción criminal en medio de una emboscada y a nuestros dos funcionarios que se encuentran heridos. No falleció ninguno gracias a Dios.

– Les estamos brindando toda la atención y todo el apoyo médico, que se encuentran trabajando para restablecer su normalidad como personas. Ya están recuperados, se han ido recuperando poco a poco, y dentro de pocos días serán dados de alta ambos funcionarios que se encuentran hospitalizados en una clínica de Caracas.

– No voy a ahondar más en el tema, dije lo que tenía que decir y continuaremos trabajando no solamente para mantener la paz no sólo de Caracas sino del país.

– Así que los que escriben e insultan y que no saben de estrategias policiales porque muchos que están fuera del país viven criticando, dicen que fueron, pero no conocen ni la más mínima estrategia policial, bueno ni caso les hago, porque es eso, no conocen de la formación policial que hemos tenido nosotros aquí en nuestro país.

– Siempre pensando en la paz, porque nuestro gobierno es un gobierno de paz, por eso digo que se están llevando conversaciones primeramente, que es la mejor manera de lograr los objetivos en sana paz. La comunicación, la conversación y el diálogo pueden conducirnos a la mejor manera de conseguir la paz. Ese va a ser el elemento principal en todos los casos y en todas las negociaciones que viene realizando el gobierno con todo aquel que debe entender que lo que debe prevalecer en nuestro país es la paz.