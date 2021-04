México | Presentan la “Iniciativa Cancún” en el marco de la WTTC 2021

Este 27 de abril se llevó a cabo la clausura de la Cumbre Mundial de Viajes y Turismo en Cancún, (WTTC por sus siglas en ingles), primer gran evento en el Caribe Mexicano luego de la pandemia mundial del Covid-19, bajo el lema “Uniting the World for Recovery”.

Más de 30 mil personas fueron testigos de las conferencias manera virtual que contaron con la participación de más de 100 oradores de 40 países diferentes como Estados Unidos, Francia, España, Portugal, Grecia y Arabia Saudita, así como CEOs de las principales empresas del sector a nivel mundial.

At #GSCancun , we launched an initiative to support women in our sector that recognises their contribution worldwide and the importance of an equal, equitable environment to enable them to thrive as leaders, entrepreneurs and innovators.

De manera presencial más de 600 personas asistieron a la Cumbre en la que el gobernador de Quintana Roo fue distinguido por apoyar al sector.

Durante la Cumbre se presentó la “Iniciativa de la mujer” que representa al 54% de mujeres que se dedican al sector y que busca el empoderamiento y la equidad de género para todas las mujeres del mundo que se desempeñan en la industria turística en sectores privados, políticas públicas y en las universidades.

Esta declaratoria logró reunir más de 100 firmas en el primer día y que será conocida a nivel mundial como la “Iniciativa de Cancún”.

Gloria Guevara, presidenta de la WTTC, recibió la Presea del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) al liderazgo turístico 2020, el cual fue entregado por primera vez a una mujer.

For more than a year we have been working in WTTC with the government of Quintana Roo to develop the first Women Initiative for Travel & Tourism.

Join us as we launch the Women’s Initiative and sign the Cancun Women’s Empowerment Declaration to Support Women in Travel & Tourism. pic.twitter.com/vTj2BImVQf

