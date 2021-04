«Mi cara se cayó»: influencer de TikTok se arrepiente de hacerse la bichectomía; caso viral

Este caso se volvió viral -casi de inmediato- luego de que la tiktoker subiera un video en el que mostró el cambio radical que tuvo su cara tras someterse a una bichectomia.

No cabe duda que a veces la presión por entrar en los cánones de belleza que impone la sociedad puede mermar la salud de las mujeres o bien afectarlas de algún modo. Tal es el caso de Jessica Frozza, una famosa TikToker de Brasil que decidió hacerse una bichectomia para tener un rostro “más fino”. ¿Qué le pasó? Como si se tratara de otra persona, la mujer quedó impactada al ver el cambio estético, pues no le agradó el cambio. No era lo que ella esperaba. Según reveló la “cara se le cayó”.

Su caso se volvió viral -casi de inmediato- tras subir un video en el que mostró el cambio radical que tuvo su cara tras someterse a una bichectomia. Esta cirugía consiste en quitar ‘las bolsas’ –es decir la grasa de las mejillas– para que el rostro luzca más afilado y los pómulos resalten.

De acuerdo con el testimonio de Jessica Frozza, está arrepentida de haberse sometido al cambio estético, pues no reconoce su rostro, el cual piensa se le cayó y se asemeja a una calavera. “Me convertí en una calavera, ¿por qué nadie me avisó? Mi cara se cayó, no reconozco mi rostro”, expresó la tiktoker.

Asimismo, externó que de haber sabido lo que le ocurría a su rostro quizá no hubiera accedido a él: «Hay muchos factores que pueden influir en que algo salga mal cuando uno se somete a una cirugía la vida está en riesgo no solo en las de cuestión estética si no en lo que se refiere en la salud”, aseguró Jessica Frozza.

El video de reflexión fue eliminado por Frozza; sin embargo, el material se viralizó y fue replicado por otras cuentas y distintas plataformas digitales. Buscan concientizar a quienes desean entrar en los cánones de belleza impuestos.

MILENIO DIGITAL

Apóyanos Compartiendo :