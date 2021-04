MLB: Héctor Rondón anuncia su retiro del béisbol a sus 33 años

El lanzador venezolano, Héctor Rondón, a sus 33 años de edad, anunció su retiro del béisbol, esto luego de solo ocho temporadas en el béisbol de las Grandes Ligas (MLB).

Héctor Rondón, quien se le recuerda por haber ganado la Serie Mundial con los Cachorros de Chicago en 2016, anunció su retiro del béisbol profesional a sus 33 años, esto tras jugar en el béisbol de Grandes Ligas desde 2013 a 2020.

El periodista Chris Cotillo fue quien informó que Héctor Rondón, lanzador de relevo nacido en Venezuela decidió anunciar su retiro del béisbol profesional, pensando muchos que tenía aún para dar como profesional en el béisbol de la MLB.

Rondón anuncia su retiro de la MLB tras jugar con Cachorros, Astros y D-Backs, además, en la última temporada baja firmó con los Phillies de Philadelphia pero estos decidieron dejarlo en libertad en los días finales del Spring Training 2021.

Además, Héctor Rondón es recordado en Venezuela por disputar cuatro campañas de la LVBP con los Leones del Caracas y su retiro sin duda alguna sorprende teniendo en cuenta que aún es un lanzador joven, con capacidades de seguir en la actividad.

Acá el reporte:

Longtime MLB reliever Hector Rondon has announced his retirement from the MLB after 8 seasons.

Rondon went on to pitch his first five seasons as a member of the Cubs, with whom he recorded a 3.22 ERA, and piled up 77 saves. pic.twitter.com/KZS61bXZMT

— editsandnews (@edits_and_news) April 28, 2021