Nueva Esparta | Colapso de servicios públicos generó protesta en la isla de Coche

Con pancartas, cacerolas y cansados de soportar vivir con los servicios públicos colapsados, los habitantes de isla de Coche, municipio Villalba, del estado Nueva Esparta, protestaron la mañana de este miércoles 28 de abril a las afueras de la sede de la alcaldía de esta jurisdicción, exigiendo atención a la difícil situación que enfrentan y ante la cual aseguran que las autoridades gubernamentales son indiferentes.

Manifestaron a través de videos que hicieron llegar al equipo de El Pitazo, que ya ha transcurrido mucho tiempo sin recibir solución a los problema de transporte marítimo, agua, electricidad, gas doméstico, cloacas y el desempleo, que los agobia desde hace muchos años.

La isla de Coche junto con Margarita y Cubagua conforman el estado Nueva Esparta reconocido por su potencial turístico, pero desde hace tres años no cuenta con ferris para el traslado de turistas, así como de alimentos, medicinas y demás insumos vitales. «Toda ésta comunidad está sufriendo y por eso salimos unidos, ya basta. Estamos muy deprimidos y no es posible que sigamos así», expresó Arelis Vizcaíno.

Afirmaron que las autoridades gubernamentales solo los visitan para realizar falsas promesas que jamás sin cumplidas, » ha venido el protector Dante Rivas a mentirnos a decirnos que nos traerá la solución y cada vez estamos peor», aseveró Vizcaíno.

Señaló que ya se cumplió un mes desde que pagaron las bombonas del gas doméstico y aún es fecha que le sin despachadas, «¿qué quiere, que sigamos cocinando a leña?. Ya basta de la cara y dígale al presidente lo que estamos viviendo, o es que también lo tiene engañado».

Los habitantes de la isla de Coche se trasladaron hasta la sede de la Alcaldía y con consignas y pancartas exigieron la atención de las autoridades | Foto: Cortesía de habitantes de la isla de Coche



Expresaron que toda esta crisis los ha conllevado a vivir en la miseria, «estamos totalmente en la pobreza, por falta de agua, por falta de luz, por falta de gas. Hemos llegado al punto de tener que bañarnos con agua de playa y hasta ya se acabó el turismo como fuente de trabajo, por eso me sumé a esta protesta pacífica y me vine para acá frente a la alcaldía a exigir una respuesta, no tenemos miedo», manifestó Liliana Salazar, habitante de Coche.

Los residentes de esta isla aseguran que el alcalde Freddy Serrano brilla por su ausencia y nunca atiende al pueblo.

Los moradores de ésta isla turística por excelencia, denuncian que ha perdido atractivo por la crisis de servicios y por la pandemia, lo que ha desencadenado en el aumento desmedido del desempleo.

Lisbeth MiquilenaOriente

