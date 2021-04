Padres de las hermanas Oviedo Quintana aseguran que no las maltratan

1161170

Los padres de las hermanas Sofía y Sara Oviedo Quintana, que estaban desaparecidas en Ecuador y posteriormente fueron localizadas en Perú, aseguraron que no maltratan a sus hijas como «lo han querido hacer ver algunas personas con sus comentarios en las redes sociales».

Joel Oviedo y Misbelia Quintana, padres de Sofia y Sara, concedieron una entrevista al periodista Sergio Novelli, quien ha seguido de cerca este caso, y aseguraron que sus hijas se fueron de casa por su propia voluntad y no porque sean abusadas física o sexualmente.

Novelli, sustentado en las preguntas que le hicieron llegar usuarios de Twitter, preguntó a Oviedo si maltrataba a sus hijas, a lo que este respondió que eran unas personas que acuden a la Iglesia cristiana, que buscan de Dios y que son muy trabajadores.

«Dios mío, ¿qué más quieres? Ahora parece que el pueblo venezolano quería que le sucediera algo a las niñas. ¿El pueblo venezolano quiere que les pase algo?», reaccionó. «Como padres normalmente corregimos», afirmó el padre.

En días pasados, Novelli leyó durante su programa Al día con Sergio un acta policial de Perú en el que se estableció que, presuntamente, Sofía y Sara huyeron de su casa por problemas de índole familiar, que involucraría un agravio por parte de sus padres.

De cualquier manera, los padres de las adolescentes de 12 y 13 años de edad aseguran que ellos no las maltratan y admitieron que si tienen que corregir algo que hayan hecho mal sus hijas, lo hacen, pero no las violentan. “Como padres normalmente corregimos a nuestros hijos porque tenemos reglas en casa; si mis hijas hacen algo que no está bien, se corrige. Pero fuera de ahí, para hablar de maltratos, ya ellas hubiesen ido a la policía. Hay todavía un rompecabezas aquí”, expresó Oviedo durante la entrevista.

Oviedo indicó que si sucediera todo lo que se rumora en las redes en su contra, él no estuviera bien en Ecuador y sus hijas no tuvieran todo. “Sé cómo soy y puedo brindar tranquilamente información sin ningún temor a las autoridades”, aseguró. Dijo que las autoridades llevan adelantadas las investigaciones del caso para determinar lo sucedido y pidió a los funcionarios adelantarlas para poner fin a estos rumores, pues asegura que hay un bombardeo en su contra. “Tengo paz en mi corazón. Si a Jesucristo, aun cuando lo crucificaron, le tiraban piedras, ¿qué esperamos de nosotros?”, señaló.

Los padres de Sofía y Sara afirmaron que no pueden ofrecer mayores datos para no entorpecer el curso de las averiguaciones. Únicamente tienen permitido hablar sobre el tema con la policía y la Fiscalía General de Ecuador.

Las menores se reencontraron con sus padres el lunes 26 de abril, luego de que las localizaron en una zona de Perú, con bolsos y sin ningún acompañante adulto.

Quintero presumió que una de las razones que tuvieron Sofía y Sara para abandonar su hogar fue la distancia con el resto de su familia. Ellas tienen tres años viviendo en Ecuador y se conoció que hay algunos parientes, por parte de su madre, en Lima.

Madre dice que están arrepentidas

Misbelia Quintana, madre de las niñas, quien al final tomó participación en la entrevista, aseguró que ellas están arrepentidas de haberse ido de casa. Asimismo, indicó que por ahora solo les queda agradecer todo el apoyo que les han dado y que por instrucciones de las autoridades no darán detalles sobre las razones que motivaron a las menores a irse de casa. Dijo además que debe guardar la integridad de sus hijas porque ellas van a volver a la escuela y tiene que cuidarlas.

