Perú | Pedro Castillo se negó a responder si en Venezuela hay dictadura

Señaló que no juzgará al país y no tiene por qué preocuparse por los problemas de otros países

El candidato a la presidencia por Perú Libre, Pedro Castillo, evitó responder si en Venezuela existe una dictadura e indicó que “no tiene por qué preocuparse por los problemas de otros países”.

“No voy a vivir en Venezuela. No voy a juzgar a Venezuela. (…) No voy a solucionar los problemas de Venezuela. No voy a responder. Hay razones suficientes para ocuparnos de nuestros propios problemas”, dijo Castillo en una entrevista al programa Al Estilo Juliana.

No, obstante, hizo un llamado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para encargarse de devolver a su país a sus compatriotas que vinieron a Perú a cometer actos delictivos.

“Señor Maduro, venga usted a llevar a sus compatriotas que han venido a delinquir en mi pueblo, en mi tierra, y ocúpese de lo que tiene que hacer usted que yo me ocupo de los míos”, acotó.

“SOY EL TERROR DE LA CORRUPCIÓN”

Pedro Castillo se autodenominó como “el terror de la corrupción” e indicó que “pondrá orden en el Perú”, tras opiniones de críticos que según el candidato “difunden pánico” en la población.

Asimismo, envió un mensaje al empresariado a nivel nacional, afirmando que garantizará “su seguridad jurídica”. También dijo que evitará que “las grandes empresas sigan saqueando al país”.

“No vamos a permitir que las grandes empresas sigan saqueando al país. Bienvenida la gran inversión privada, extranjera, pero primero agendando los graves problemas que tenemos como peruanos”, manifestó.