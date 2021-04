Silenciadas- Will Trent se encuentra con una información perturbadora mientras investiga el asesinato de un prisionero durante un motín carcelario. Uno de los encarcelados asegura que es inocente del ataque brutal del que siempre fue el principal sospechoso. Insiste en que todo fue manipulado por un equipo de la policía corrupto, dirigido por Jeffrey Tolliver y que el verdadero culpable sigue en libertad: un asesino en serie que sistema-ticamente ataca a mujeres a lo largo y ancho del estado de Georgia desde hace años. Este convicto se ofrece, oportunamente, para dar información clave sobre el asesinato ocurrido durante el motín, pero para ello Will deberá comprometerse a reabrir un caso en el que tendrá que implicar a un oficial condecorado. Solo unos días antes, otra mujer joven fue brutalmente asesinada en el un parque del norte de Georgia. ¿Es una coincidencia o es cierto que hay un asesino en serie suelto por ahí? Mientras Will profundiza en ambos sucesos, se da cuenta de que tiene que resolver el antiguo caso para encontrar respuestas. Pero ha pasado casi una década. Tiempo suficiente para que los recuerdos se evaporen, los testigos desaparezcan y las mentiras se conviertan en verdad. Pero, sobre todo, Will no puede resolver el misterio de ambos casos sin contar con la ayuda de una persona a la que no quiere involucrar: su novia y viuda de Jeffrey Tolliver, la forense Sara Linton.

Autor: SLAUGHTER, KARIN

Genero: Thriller / novela negra / policiaca

Páginas: 608

