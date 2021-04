Willy Mckey admitió haber cometido estupro contra una menor de 16 años

Willy Mckey hizo frente a las acusaciones en su contra a través de Twitter relacionadas con acoso y delito de estupro, es decir, relaciones sexuales con un menor de edad por medio de la manipulación. El escritor finalmente admitió dicha denuncia sobre este “episodio” ocurrido en el 2015 cuando la víctima tenía 16 años.

He decidido finalmente hablar de mi experiencia de abuso con el escritor venezolano Willy McKey:

Conocí a Willy en el microteatro 2015, yo empezaba a empaparme de una movida intelectual y cultural caraqueña de la que me moría por formar parte. En el 2015, también, tenía 15 años. — “Pía” (@mckeyabusador) April 28, 2021

Desde esta cuenta twitter @mckeyabusador cuenta la historia en estos términos y desde el anonimato:

Willy era muy dadivoso conmigo: me mandaba fotos inéditas de fotógrafas que admiraba mucho, me regaló un libro de Villoro que compró en la librería Gandhi en México, me regaló otro libro de Jorge Carrión. Me felicitaba en mis cumpleaños, me decía que me quería, que era preciosa.

Incluso cuando nuestros encuentros cesaron, me escribía con cariño. Le decía “papá oso” de cariño porque así es como me hubiera gustado recordarlo: cariñoso y apapachable y con buenas intenciones. Fue un mecanismo de defensa.

Intuyo la gravedad del asunto a través de las reacciones de mis amigas y mi hermana, que lo detestan a morir desde el primer día que se enteraron y han querido verlo arder desde hace años. Yo me mostraba reacia a hacerlo.“pero ya pasó, cuál es la necesidad?” pensaba en su relación y en sus amigos, pensaba en su carrera. Pensaba “qué bolas, cómo le haría esto al mejor amigo de Ana María Simón? A un carajo que le escribió canciones a Franco de Vita? Al protegé estrella de Rafael Cadenas?”.

Aún lo pienso. Aún, escribiendo esto y después de revisitar mis conversaciones con él y empezar a entender la gravedad del abuso, hay una parte de mí que se siente terriblemente culpable, como si estuviera traicionando a un amigo íntimo.Una parte de mí se muere un poco de la tristeza.

Mis amigas nunca me presionaron para contar mi historia, pero se morían por que el momento llegara. Ver su ira y su indignación fue uno de los impulsos más importantes.

Hago esto para honrar su rabia. También para honrar la mía en un futuro cuando termine de internalizar el daño y darle el nombre que amerita, y lo hago especialmente para mi Pía del pasado, de 16 añitos con su pelito corto y sus ganas de comerse al mundo un poema a la vez.

Qué ganas de abrazarla y llorarle en el hombro y decirle que sí, que es inteligentísima y que creará cosas maravillosas que serán reconocidas sin la ayuda de un mamaguevo pederasta, sin necesidad de calarte encuentros sexuales no deseados, sin necesidad de que te llame para que lo escuches masturbándose, sin tener que calarse su poesía pretenciosa de mierda con temas aburridísimos.

Decidí contar mi historia desde el anonimato, porque sé que no estoy ni estaré preparada para la crueldad de la gente.No quiero ver mi cara en memes ni mi nombre en chistes.

No quiero tener que lidiar con la falta de empatía de quienes me culparán de lo ocurrido. Y sobre todo: no quiero que mi trabajo sea reconocido como “los poemas / las fotos de la carajita que se cogió Willy McKey”.

McKey admitió los hechos en sendas confesiones a través de sus redes sociales:

Prodavinci ante las acusaciones a Willy McKey

Hemos leído las gravísimas denuncias publicadas en redes sociales en contra de Willy McKey, en las que se le acusa de cometer estupro, abuso y acoso. Ante esta situación, hemos decidido cesar inmediatamente su relación de colaboración con Prodavinci.

Condenamos cualquier acción de acoso, abuso, violencia o estupro. Es prioritario escuchar, atender y procesar estas gravísimas denuncias de quienes han decidido romper el silencio. La palabra y el dolor de las víctimas, por siglos desoídos, hoy más que nunca deben ser privilegiados.

Prodavinci se solidariza y se hace eco de las denuncias publicadas en los últimos días contra múltiples victimarios, y reivindica el derecho de las mujeres, niñas, niños y adolescentes a tener una vida libre de violencia y un entorno seguro y sin miedo para su desenvolvimiento.

Prodavinci

En medio de las denuncias en torno a abusos a mujeres en Venezuela, mediante la cuenta de Twitter @mckeyabusador ha salido a la luz un episodio de estupro en 2015 del cual debo hacerme cargo.https://t.co/0LTpMiLEUw — Willy McKey (@WillyMcKey) April 28, 2021

Horas más temprano, el escritor se pronunció en Instagram a favor de la ola de acusaciones que ha sacudido el mundo del espectáculo venezolano luego de que tuviera relevancia las acciones del vocalista de la banda Los Colores, Alejandro Sojo, quien también admitió que realizó estupro con varias menores de edad.

“En tanto se aclara esta situación y paso a atenderla, pido perdón a las mujeres que en algún momento haya podido afectar y, además, subrayo mi apoyo a las mujeres que han sido víctimas de los abusos”, dijo antes de ser denunciado públicamente de mantener relaciones sexuales con una menor de edad.

Tras los señalamientos de Sojo, también inculparon a al menos tres miembros más de bandas venezolanas. Asimismo, el director del Grupo Actoral Skena, Juan Carlos Ogando, fue acusado de acoso sexual hacia varias jóvenes.

Únete a nuestro Canal en Telegram